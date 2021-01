Nhóm nhạc nữ Kpop cười nhạo kiểu tóc của Dara (2NE1)

Trong buổi phỏng vấn mới nhất, Dara - cựu thành viên 2NE1 - cho biết cô dùng 100% tóc thật để tạo kiểu cây dừa - kiểu tóc làm nên thương hiệu của cô.

Những ngày cuối năm 2020, có mặt trong chương trình Problem child in house của đài KBS2, Dara - cựu thành viên 2NE1 là khách mời gây chú ý. Nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong quá khứ, Dara cho biết cô không thể quên những ngày tháng để kiểu tóc đặc biệt và được khán giả quan tâm.

Khoảng thời gian năm 2010, Dara là nữ ca sĩ hiếm hoi trong showbiz Hàn để kiểu tóc lạ như tóc cây dừa, tóc xoăn như mì ramen, tóc cạo nửa đầu. "Nhiều người nghĩ rằng tôi đã sử dụng máy móc hoặc tóc giả nhưng thực chất, kiểu tóc cây dừa là tóc thật của tôi 100%. Tôi luôn phải cột thật chặt và từng khóc trên sân khấu vì quá đau đầu", nữ ca sĩ nói.

Dara cho biết kiểu tóc cây dừa được tạo bởi 100% từ tóc thật của cô.

Tạo hình trong I am the best là một trong những kiểu tóc đáng nhớ nhất của Dara được lấy cảm hứng từ nhân vật Super Saiyan. Đây cũng là kiểu tóc khiến nữ ca sĩ mất tự tin nhiều nhất. "Tôi đã phải lấy hết can đảm của mình để bước ra khỏi xe khi tạo kiểu tóc Super Saiyan. Thậm chí, có nhóm nhạc nữ đã cười nhạo kiểu tóc này của tôi. Tuy vậy, cũng có nhiều ca sĩ khác cho rằng Super Saiyan là kiểu tóc tạo nên sự thoải mái, dễ chịu".

Chia sẻ này của Dara đã tạo nên cuộc tranh cãi của khán giả Hàn. Người hâm mộ cựu thành viên 2NE1 thắc mắc rằng nhóm nhạc nữ nào đã cười nhạo Dara trong quá khứ.

Theo lập luận từ netizen Hàn, loạt nhóm nhạc ra mắt cùng thời với 2NE1 như T-ara, Miss A, Brave Girls, SISTAR, Girl's Day... là "đối tượng đáng nghi" nhất. Cũng có người chỉ ra bằng chứng khẳng định SNSD là nhóm nhạc đã xúc phạm kiểu tóc của Dara.

SNSD từng trêu đùa nhau và miêu tả lại kiểu tóc được cho là của Dara (2NE1).

Trước đó, trong clip cũ, thành viên SNSD từng trêu đùa nhau, có hành động miêu tả lại kiểu tóc dựng trên đỉnh đầu - kiểu tóc gắn liền với Dara. Khi clip này được chia sẻ lại, một bộ phận người hâm mộ cho rằng SNSD là nhóm nhạc nữ mà cựu thành viên 2NE1 nhắc tới. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng từng đó chưa đủ để kết luận.

SNSD ra mắt năm 2007, trước hai năm so với 2NE1. Thời kỳ đó, hai nhóm nhạc được coi là đối thủ của nhau. Dù vậy, thành viên SNSD, 2NE1 vẫn thân thiết trong cuộc sống đời thường.