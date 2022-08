SNSD phát hành ca khúc "Forever1" vào chiều 5/8. Đây là sản phẩm kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm nhạc.

Ngày 5/8/2007, nhóm nhạc SNSD ra mắt với album đầu tiên Into the New World. Cũng giống tiêu đề của bài hát - Into the New World - SNSD đã mở ra một kỷ nguyên mới của Kpop. Nhóm nhạc lập tức "làm mưa làm gió", thống trị top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và duy trì độ nổi tiếng trong nhiều năm, tờ Korea Herald nhận định.

Tháng của SNSD

15 năm đã trôi qua nhưng chỗ đứng của SNSD không hề lung lay, bất chấp sự ra mắt của hàng loạt nhóm nhạc trẻ trung hơn. Giờ đây, với tư cách nhóm nhạc nữ hoạt động lâu nhất Kpop, SNSD kỷ niệm 15 năm thành lập với bài hát mang tên Forever1.

Trong cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới hôm 5/8, các thành viên tâm sự họ hạnh phúc khi gắn bó bên nhau suốt 15 năm qua. “Chúng ta sẽ biến tháng 8 trở thành tháng của SNSD”, thành viên Yuri nói.

Forever1 đang được đông đảo khán giả đón nhận với tiết tấu nhanh, giai điệu bắt tai. Tới 22h30 ngày 5/8, bài hát đạt vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng Melon - trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc. Album lần này được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2021. Tuy nhiên, các thành viên trì hoãn thời gian phát hành album với mong muốn được quảng bá đúng dịp kỷ niệm 15 năm ra mắt.

Các thành viên SNSD trong họp báo. Ảnh: SM Entertainment.

Forever1 được tờ Korea Herald miêu tả là một bản nhạc dance-pop tươi mới và toát lên không khí lễ hội. Bài hát được viết bởi nhạc sĩ đã làm việc suốt nhiều năm qua với SNSD là Kenzie. Lời bài hát bày tỏ mong muốn của các thành viên.

“Ca từ bài hát là lời yêu thương các thành viên gửi đến những người chúng tôi trân trọng. Câu hát: ‘Hãy mãi mãi là một’ là điều SNSD muốn nói ngay bây giờ và nó hoàn toàn phù hợp với cảm xúc của chúng tôi,”, trưởng nhóm Taeyeon chia sẻ về sản phẩm mới.

“Chúng tôi nói với Kenzie các thành viên muốn công chúng nhớ về Into the New World ngay khi họ nghe bài hát lần này. Khi phát hành Into the New World vào năm 2007, chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa bài hát mà chỉ làm việc chăm chỉ để thể hiện ca khúc một cách tràn đầy năng lượng. Qua thời gian, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của ca khúc hơn. Do đó, chúng tôi hy vọng bài hát lần này có thể trở thành một phiên bản khác của Into the New World. Tôi hy vọng nhiều người hát theo nó”, Sooyoung nói.

Album mới của SNSD được thực hiện dựa trên ý kiến của các thành viên. Sản phẩm gồm 9 bài hát khác là Seventeen, Villain, Lucky Like That, You Better Run, Closer, Mood Lamp, Summer Night, Freedom và Paper Plane.

Các thành viên phát hành sản phẩm âm nhạc kỷ niệm 15 năm ra mắt. Ảnh: My Daily.

Bí quyết đoàn kết suốt 15 năm

Từng là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, sự trở lại của SNSD mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với các thành viên, mà cả những người hâm mộ và công chúng nói chung. Các thành viên thừa nhận họ từng lo lắng cho tương lai. Đặc biệt năm 2017 khi 3 thành viên Seohyun, Tiffany và Sooyoung chấm dứt hợp đồng với SM.

“Cách đây 5 năm, chúng tôi lo lắng liệu các thành viên có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau được không”, Tiffany nói. Sau khi kết thúc hợp đồng với SM Entertainment, Tiffany tiếp tục sự nghiệp âm nhạc solo ở Mỹ và Hàn Quốc với tên gọi Tiffany Young. Sooyoung và Seohyun hiện là những diễn viên thành danh. Các thành viên còn lại vẫn ký hợp đồng với SM Entertainment.

“Chúng tôi rất biết ơn khi có những khán giả đã rơi nước mắt vì nhớ nhung mỗi khi nghe thấy giọng nói của chúng tôi. Nhờ họ, chúng tôi có thể tiếp tục làm việc cùng nhau và trở lại với một album tuyệt vời như vậy. Tôi cũng hoài niệm mỗi khi nghe những bản nhạc của nhóm trong quá khứ”, Yoona tâm sự.

Bắt đầu sự nghiệp và gắn bó bên nhau từ thuở niên thiếu, các thành viên giờ đây đều là phụ nữ ở độ tuổi 30 với sự nghiệp riêng vững chắc. Trong thời gian gián đoạn, các thành viên nhóm nhạc đã xây dựng sự nghiệp riêng với vai trò ca sĩ và diễn viên. Các cô gái không chỉ hạnh phúc khi ở bên nhau mà còn nhận ra tất cả họ đã trưởng thành như thế nào.

“Đã 5 năm trôi qua kể từ khi các thành viên tạm dừng hoạt động để phát triển sự nghiệp riêng. Lần này, thay vì cảm giác như một gia đình, chúng tôi cảm thấy các thành viên như những chuyên gia khi làm việc cùng nhau”, Sooyoung nói.

Trong quá trình cùng nhau chuẩn bị album, các thành viên nhìn lại chặng đường đã qua và bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Khi được hỏi về điều đáng nhớ nhất trong quá khứ, Hyoyeon tâm sự: “Tôi nhớ nhất các chuyến lưu diễn của SNSD. Từ các buổi tập đến tất cả món ăn chúng tôi đã ăn sau mỗi đêm diễn, tôi đều có thể nhớ rất rõ ràng”.

Trong khi đó, em út Seohyun tâm sự cô nhớ những cuộc trò chuyện kéo dài 5 phút vào ban đêm khi cả nhóm sống chung trong ký túc xá.

Những hình ảnh trong họp báo của SNSD. Ảnh: My Daily, Top Star News, Sports Chosun.

“Chúng tôi đã hứa với nhau nói chuyện ít nhất 5 phút mỗi ngày. Làm việc hàng ngày thật mệt mỏi nhưng tôi nghĩ nhờ những cuộc nói chuyện kéo dài 5 phút đó, chúng tôi hiểu nhau hơn. Các thành viên đã học được cách giao tiếp và có thể kết nối với nhau đến tận bây giờ”, Seohyun chia sẻ.

15 năm hoạt động với tư cách một nhóm nhạc là điều không dễ dàng ở thị trường Kpop, đặc biệt với các nhóm nhạc nữ. Rất nhiều nhóm nhạc tan rã ở năm thứ 7 hoặc sớm hơn. Trong buổi họp báo, các thành viên chia sẻ lòng biết ơn tất cả người hâm mộ đã chờ đợi sự trở lại của họ.

“Chúng tôi biết ơn những người hâm mộ. Họ là động lực để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi cũng tin rằng một yếu tố khác giúp cả nhóm gắn kết suốt nhiều năm qua là sự quyết tâm của các thành viên. Họ đã làm việc chăm chỉ, tiếp tục cuộc chiến đấu của chính họ mà không bao giờ đánh mất ý chí để cả nhóm có thể đi cùng một hướng. Đó là cách chúng tôi có thể gần nhau và tiếp tục làm việc chung”, Yuri bày tỏ

Kết thúc sự kiện, Taeyeon tâm sự: “Trên tất cả, chúng tôi chính là fan của SNSD. Không dễ tìm ra một lý do để gắn kết tất cả thành viên. Nhưng yếu tố quan trọng chính là chúng tôi đều yêu SNSD rất nhiều. Đó là mục tiêu duy nhất dẫn đến sản phẩm âm nhạc lần này”.