Nhóm nhạc nữ đổi đời nhờ một ca khúc bị cấm phát sóng

MV "Rollin" từng bị các đài truyền hình cấm phát sóng vì quá gợi cảm. Nhưng chính ca khúc giúp Brave Girls thoát khỏi nguy cơ tan rã.

Nhóm nhạc nữ Brave Girls đang trên đà tan rã vào đầu năm nay sau 10 năm hoạt động không hiệu quả. Một bài hát được phát hành năm 2017 bất ngờ lội ngược dòng trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc và cứu vớt sự nghiệp của nhóm nhạc.

Rollin đã trở thành ca khúc nổi tiếng nhất Hàn Quốc 2021 tính tới hiện tại. Mydaily đưa tin ngày 12/3, Rollin là bài hát đầu tiên của Kpop đạt thành tích perfect all-kill (giành hạng nhất trên tất cả bảng xếp hạng thời gian thực, hàng ngày và tuần) trong năm 2021. Đây cũng là ca khúc có số giờ perfect all-kill nhiều nhất trong số nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.

Bài hát làm hồi sinh sự nghiệp của nhóm nhạc nữ và tạo ra một trong những bước ngoặt ấn tượng nhất trong lịch sử Kpop.

Một thập kỷ của những cô gái dũng cảm

Brave Girls phát hành bài hát đầu tiên Do You Know vào năm 2011. Cùng Rollin, các bài hát của họ như Deepened và High Heels phát hành năm 2016 nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc cũng như người hâm mộ.

Ca khúc phát hành gần đây nhất của nhóm là We Ride ra mắt năm 2020 cũng được giới chuyên môn ghi nhận là một bài hát hấp dẫn, mới mẻ. Tuy nhiên, phải đến khi Rollin trở thành hiện tượng ở thị trường âm nhạc, công chúng Hàn Quốc mới chú ý tới Brave Girls và biết rằng họ có nhiều ca khúc hay, chất lượng như vậy.

Đội hình hiện tại của Brave Girls có Minyoung, Yujeong, Eunji và Yuna. Brave Girls sau 10 năm hoạt động đã chứng kiến nhiều lần thay đổi thành viên. Để nhóm nhạc trụ vững đến hôm nay là sự nỗ lực, cố gắng của nhiều thành viên đã rời đi như Eunyoung, Seoa, Yejin, Yoojin, Hyeran và Hayun.

Brave Girls nhiều lần thay đổi thành viên sau 10 năm hoạt động.

Không ai trong số 4 thành viên hiện tại nằm trong đội hình ban đầu của Brave Girls. Họ gia nhập nhóm sau khi những thành viên cuối cùng của đội hình ban đầu là Yoojin và Hyeran rời đi vào năm 2017.

Nhà sản xuất của Brave Girls là Brave Brothers (Kang Dong Chul). Brave Brothers đã làm việc với nhiều tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, chẳng hạn Big Bang, Brown Eyed Girls, T-ara, Sistar, After School, 4Minute và AOA.

Năm 2008, Brave Brothers thành lập công ty riêng Brave Entertainment và nhóm nhạc Brave Girls. Brave Entertainment cũng đào tạo nhóm nhạc nam DKB nhưng tính tới hiện tại, Brave Girls với ca khúc Rollin mới là dấu ấn nổi trội nhất của công ty giải trí ít tên tuổi này.

Ca khúc từng bị cấm cứu vớt sự nghiệp của một nhóm nhạc

Rollin được phát hành vào ngày 7/3/2017. Brave Girls đã phát hành nhiều phiên bản cho ca khúc, trong đó bản đặc biệt dành cho người hâm mộ ra mắt năm 2018. Bài hát được khen hấp dẫn, bắt tai và tràn đầy năng lượng, phù hợp với không khí mùa hè.

Tuy nhiên, phải đến khi video mix nhiều phần biểu diễn của Brave Girls trong quân ngũ được lan truyền rộng rãi ở Hàn Quốc, bài hát mới gây gây chú ý với công chúng. Video được tài khoản Viditor đăng ngày 24/2 lồng ghép nhiều bình luận hào hứng từ những người lính đạt lượt xem lớn trong ít ngày. Tính đến ngày 25/3, video đã có hơn 13 triệu lượt xem.

Bốn thành viên hiện tại của Brave Girls.

Giống nhiều nhóm nhạc nữ Kpop, Brave Girls thường xuyên được mời đến biểu diễn và cổ vũ tinh thần cho những người lính. Qua video, các anh lính cổ vũ cuồng nhiệt, thậm chí hát, nhảy theo Rollin. Hành động của họ cho thấy Rollin rõ ràng đã trở thành một ca khúc nổi tiếng suốt thời gian dài trong quân đội.

Khi mới ra mắt, Rollin không thể vượt qua vòng kiểm duyệt của các đài truyền hình Hàn Quốc. MV của bài hát bị cấm phát sóng vì vũ đạo quá khiêu khích, gợi cảm. Sau đó, nhóm nhạc chỉnh sửa MV và xóa bỏ nhiều động tác được cho là quá nhạy cảm.

Sự hồi sinh của Brave Girls có rất nhiều điểm tương đồng với trường hợp của nhóm nhạc nữ nổi tiếng khác, đó là EXID. Họ ra mắt năm 2012, nhưng phải đến năm 2014, một video trình diễn bài hát Up&Down của thành viên Hani lan truyền trên mạng xã hội, các cô gái mới được công chúng chú ý. Bài hát đã cứu sự nghiệp của EXID sau nhiều lần thay đổi đội hình và đứng trước nguy cơ tan rã.

Tận dụng sự nổi tiếng, Brave Girls đang tích cực quảng bá trên các chương trình âm nhạc hàng tuần. Các cô gái đang thực sự chiếm sóng trên truyền hình Hàn Quốc. Họ thậm chí đứng top đầu bảng xếp hạng thương hiệu tháng được thống kê dựa trên những lượt tương tác ở mạng xã hội.

Chính nhóm cũng ngỡ như đang mơ khi may mắn mỉm cười với họ sau nhiều năm nỗ lực. “Các cô gái bị choáng ngợp, chúng thậm chí tự hỏi liệu đây có phải là mơ. Yoo Jung kể với tôi các thành viên thay phiên tát nhau ở ký túc xá để chắc chắn bản thân có đang mơ hay không. Họ không thể tin được những gì đang xảy ra", mẹ của thành viên Yoo Jung kể với MC Yoo Hee Yeol trong chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook phát trên kênh KBS2.

Công ty quản lý của Brave Girls cho biết nhóm đang tích cực chuẩn bị sản phẩm âm nhạc mới để trở lại sớm nhất có thể. Công chúng đang rất mong đợi và kỳ vọng vào sản phẩm tiếp theo của 4 thành viên.