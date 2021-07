Nhóm nhạc nữ đi hát 6 năm không lương, bị cấm vì phản cảm

Fiestar từng được công chúng kỳ vọng bởi là đàn em của "em gái quốc dân" IU. Tuy nhiên, trong 6 năm hoạt động, nhóm không được khán giả biết tới.

Trong video đăng trên trang cá nhân ngày 5/7, Yezi chia sẻ Fiestar đã không thu về lợi nhuận trong suốt 6 năm hoạt động. Việc không có thu nhập trong suốt 6 năm khiến các thành viên mông lung về tương lai. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận việc tan rã bất cứ lúc nào.

Nhóm từng đổi sang phong cách sexy với hy vọng được công chúng biết đến. Tuy nhiên, quyết định này không giúp Fiestar lật ngược tình thế, thậm chí khiến nhóm bị công chúng tẩy chay, đài MBC cấm cửa. Cuối cùng, Fiestar tan rã trong sự thờ ơ, lạnh nhạt của khán giả.

Luôn chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất

Trong cuộc phỏng vấn, Yezi tâm sự: "Chúng tôi phải đối mặt với thực tế. Các thành viên biết mình không nhận được sự yêu thích của công chúng. May mắn thay, công ty đã cho chúng tôi phụ cấp nên tôi rất biết ơn vì điều đó. Nhưng vẫn khá khó khăn vì tôi cảm thấy mình giậm chân tại chỗ dù cố gắng làm việc vất vả đến đâu. Sau đó, chúng tôi đồng ý với công ty quản lý rằng để nhóm tan rã khi kết thúc hợp đồng độc quyền".

Fiestar ra mắt năm 2012.

Ở cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2019 với tạp chí No Cut, thành viên Hyemi tiết lộ cô không chỉ không có lương mà còn trải qua quá trình thực tập dài và nhiều gian khổ.

Nữ ca sĩ tập luyện ở công ty lâu đến mức được gọi là “hóa thạch của LOEN Entertainment”. Trong khi những thực tập sinh đào tạo cùng thời điểm như IU, Thunder (cựu thành viên nhóm MBLAQ) đã ra mắt, Hyemi chờ đợi trong vô vọng. Sau nhiều lần các dự án nhóm nhạc nữ bị hủy bỏ, Hyemi ra mắt với Fiestar vào năm 2012.

Cô hạnh phúc bởi cuối cùng cũng được đứng trên sân khấu, thực hiện ước mơ ca hát. Tuy nhiên, 6 năm hoạt động cùng Fiestar không dễ dàng với Hyemi bởi cô cùng các thành viên không được trả lương.

“Thu nhập của tôi bằng không. Công ty đã cung cấp cho chúng tôi những bộ trang phục và đạo cụ sân khấu chất lượng cao, nhưng đổi lại chúng tôi không kiếm được tiền. Tuy nhiên, đó là một công ty tốt, họ luôn cho chúng tôi phụ cấp", Hyemi kể. Với nữ ca sĩ, dù không nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào, nhưng được làm việc cùng Fiestar vẫn là trải nghiệm quý giá.

Cao Lu không thể gửi tiền cho gia đình vì không có thu nhập.

Trong chương trình Baek Jong Won's Food Truck của đài SBS, Cao Lu tâm sự các thành viên có một số nợ nhất định bao gồm chi phí đào tạo, sản xuất, trang phục và nhiều vấn đề khác để trở thành thần tượng. Cho đến khi giúp công ty hòa vốn, các thần tượng không được trả lương.

“Thành thật mà nói, tôi không biết làm gì ngoài việc trở thành một ca sĩ. Nếu tôi làm việc cho một công ty, tôi thậm chí không biết cách đánh máy hay làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, làm người nổi tiếng không ổn định. Tôi tự hỏi: 'Khi hợp đồng kết thúc, tôi phải làm gì?'. Đó là lý do tôi nghĩ ít nhất nên mở một cửa hàng và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trong khi quảng bá”, cô kể.

Cô tiếp tục: “Thu nhập của tôi là 0 won. Trong 6 năm, tôi đã làm việc say mê dù không có tiền. Bạn có hiểu tại sao tôi lo lắng về một đến 2 năm tới không? Tôi thực sự muốn mở một cửa hàng. Năm tới, tôi bước sang tuổi 32 và tôi được trả 500.000 won (tương đương 450 USD ) để sống mỗi tháng. Tôi cảm thấy mình thực sự cần phải làm một điều gì đó”.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Có sự khác biệt lớn giữa việc mở một doanh nghiệp vì lợi nhuận và để tồn tại. Nếu không có công việc, tôi chết đói. Cuộc sống và sự tồn tại khác nhau”.

Nỗ lực thay đổi số mệnh với concept sexy

Trong công cuộc nỗ lực tìm kiếm sự chú ý, Fiestar từng thử concept sexy, táo bạo như nhiều nhóm nữ khác ở Kpop. Tuy nhiên, cú lột xác này không thể cứu được số mệnh của nhóm.

Với MV One More phát hành năm 2014, Fiestar bị MBC cấm cửa. Theo thông tin của Ilgan Sports, bộ phận tạp kỹ và chương trình âm nhạc của MBC đã gửi thông báo cấm Fiestar biểu diễn.

Lý do đằng sau lệnh cấm là hình ảnh sexy và lời bài hát của One More ám chỉ đến mối quan hệ 3 người. Công chúng cho rằng bài hát phản cảm, đi ngược với chuẩn mực đạo đức. Ilgan Sports cho biết tranh cãi xoay quanh nội dung bài hát nảy sinh, người xem gửi đơn khiếu nại yêu cầu MBC xem xét việc để nhóm biểu diễn ở Music Core.

Fiestar không thành công dù chuyển hướng sexy.



Bài hát từng vượt qua vòng kiểm duyệt ban đầu của 3 đài truyền hình lớn là SBS, MBC và KBS. Nhưng vì phản ứng dữ dội của công chúng, MBC thay đổi quyết định. Ca khúc bị cấm phát trong tất cả chương trình của MBC. Sau đó, Fiestar đã thu âm lại bài hát và thay đổi phần lời được cho là nhạy cảm.

Fiestar ra mắt với MV Vista vào năm 2012. Sự trở lại cuối cùng của nhóm trước khi tan rã năm 2018 là MV Apple Pie được phát hành năm 2016.

Với nhóm nhạc nổi tiếng, sau khi tan rã, các thành viên có thể chuyển hướng ca sĩ solo, diễn viên, kinh doanh hoặc là nghệ sĩ giải trí trên các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, cơ hội với các thành viên Fiestar khó khăn hơn bởi họ ít được công chúng biết tới. Do đó, sau khi tan rã các thành viên khá im ắng.

Jei tuy là thành viên nổi tiếng nhất khi nhóm hoạt động nhưng sau đó cũng dần mờ nhạt. Năm 2020, cô thông báo kết hôn. Kể từ đó, nữ ca sĩ gần như biến mất ở ngành giải trí.

Để trang trải cuộc sống sau khi nhóm tan rã, thành viên Hyemi tập trung cho công việc dạy thanh nhạc cho các thực tập sinh. Tháng 9/2019, cô phát hành album solo thứ 3 Feel Lethargic. Nhưng như những dự án trước của Hyemi hay Fiestar, Feel Lethargic không được công chúng ý. Bởi vậy, cơ hội để cô gặp gỡ khán giả hay xuất hiện trên các chương trình rất mong manh.

Trong cuộc trò chuyện với No Cut, nữ ca sĩ thừa nhận cô tiếc nuối vì ít được giao lưu với khán giả. "Tôi rất tiếc vì không có nhiều cơ hội để giao tiếp với người hâm mộ kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp solo. Tôi hy vọng có thể biểu diễn ở nhiều nơi hơn để gặp gỡ người hâm mộ. Hiện ta, tôi cố gắng giao lưu nhiều nhất có thể qua mạng xã hội", cô bày tỏ.