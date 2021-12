Nhóm nhạc nữ đại diện cho Gen Z

Nhóm nhạc nữ StayC được kỳ vọng trở thành ngôi sao đại diện cho "nền văn hóa trẻ" của Gen Z.

Tháng 11/2020, nhóm nhạc nữ StayC chính thức ra mắt công chúng cùng đĩa đơn So Bad. Hiện StayC là một trong những nhóm nhạc tân binh thành công nhất Kpop, thu hút lượng lớn người hâm mộ và ghi nhận thành tích khả quan trên các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc.

Tên của nhóm, StayC, là cụm từ viết tắt của Star To A Young Culture (Ngôi sao của nền văn hóa dành cho người trẻ), và trong mỗi ca khúc nhóm phát hành, 6 thành viên StayC thể hiện tinh thần đó một cách hoàn hảo. Từng bài hát của nhóm đều mang phong cách sôi động, có phần tinh nghịch đặc trưng của Gen Z (thế hệ sinh năm 1997-2005).

Công thức độc đáo này giúp StayC gây tiếng vang với công chúng trên khắp thế giới: Loạt ca khúc của nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, và StayC được đánh giá như một trong những nhóm nhạc nữ dẫn đầu thế hệ thứ tư của Kpop.

StayC được đánh giá như một trong những nhóm nhạc dẫn đầu thế hệ thứ tư của Kpop. Ảnh: High Up Entertainment.

Nhóm nhạc truyền cảm hứng

"Trong suốt năm qua, có nhiều điều tốt đẹp đã xảy đến, và chúng tôi vui, tự hào về những gì mình đã đạt được. Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục tiến về phía trước với một tinh thần đồng đội tốt, trở thành phiên bản hoàn thiện hơn nữa của bản thân trong tương lai", thành viên Si Eun, người từng hoạt động dưới vai trò diễn viên nhí trước khi chính thức ra mắt làm ca sĩ, chia sẻ với SCMP.

Đề cập tới câu hỏi tại sao StayC có thể chiếm được nhiều cảm tình từ khán giả giữa vô vàn nghệ sĩ nổi bật khác của Kpop, mỗi thành viên đưa ra một suy nghĩ riêng biệt.

"Tất cả chúng tôi đều có màu giọng, tính cách và phương pháp hát khác nhau, qua đó chúng tôi có thể thể hiện màn trình diễn sôi động, đầy màu sắc, có khả năng truyền tải cho khán giả thật nhiều năng lượng. Tôi hy vọng công chúng chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng tôi là nhóm nhạc thú vị, truyền cảm hứng", nữ ca sĩ Su Min bày tỏ.

StayC trực thuộc quyền quản lý của High Up Entertainment. Bộ đôi sản xuất hit đình đám của Kpop Black Eyed Pilseung chịu trách nhiệm sáng tác nhạc cho nhóm. Trước đó, vào tháng 11, một số bài hát của StayC được đưa vào playlist (danh sách tổng hợp bài hát) "EQUAL Global Artist Of The Month" - chiến dịch được lập ra nhằm tôn vinh tài năng âm nhạc của phụ nữ trên toàn thế giới - một nền tảng phân phối nhạc nổi tiếng.

Thành viên Si Eun nhận xét: "Ca khúc Stereotype phát hành vào tháng 9 của chúng tôi có nội dung chính nhằm loại bỏ định kiến rập khuôn, và tôi nghĩ kiểu bài hát truyền cảm hứng như này có khả năng gây tiếng vang lớn. Đây cũng là điều chúng tôi muốn tiếp tục thực hiện".

StayC hy vọng truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa thông qua âm nhạc. Ảnh: BNT.

Si Eun cho biết bản thân StayC hy vọng nhóm có cơ hội hát những ca khúc nói về sự tự do và bình đẳng, truyền tải nhiều giá trị ý nghĩa khác nhau về cuộc sống trong tương lai.

Bên cạnh ca khúc chủ đề, thành viên Se Eun gợi ý khán giả thử lắng nghe các ca khúc B-side của StayC, đặc biệt là bài hát Slow Down. "Gió thổi khi cánh hoa bay / Bạn đã tiến vào trái tim tôi như vậy", nữ ca sĩ trích dẫn lời bài hát. "Lời ca khúc rất đẹp, tôi hy vọng mọi người cũng thích bài hát", Se Eun chia sẻ.

Nhóm nhạc đại diện cho "nền văn hóa trẻ"

Chia sẻ về tên gọi StayC, các thành viên thừa nhận ban đầu họ cảm thấy rất ngạc nhiên khi nghe thấy không chỉ tên nhóm, mà cả câu khẩu hiệu "StayC girls, it's going down" (tạm dịch: Những cô gái StayC, một điều tuyệt vời chuẩn bị xảy ra đây) được cất lên ở phần mở đầu mỗi ca khúc chủ đề.

Yoon kể về cảm xúc của StayC khi họ lần đầu biết tới tên nhóm: "Chúng tôi bối rối và không biết cái tên này mang ý nghĩa gì. Có phải ý là mọi người sẽ theo dõi chúng tôi không? Ở lại và theo dõi? Nhưng về sau chúng tôi tìm ra ý nghĩa đằng sau tên nhóm, và chúng tôi yêu thích tên gọi này".

Thành viên Su Min bổ sung: "Khi chúng tôi mới nghe tới câu khẩu hiệu 'StayC girls, it's going down’, tất cả đều cảm thấy bối rối. Không phải 'going down' (tạm dịch: đi xuống) là điều xấu sao? Chúng tôi muốn đi lên trong sự nghiệp của mình cơ mà! Nhưng bây giờ, các thành viên đã hiểu rằng câu nói có nghĩa chúng tôi sẽ bắt đầu một điều gì đó thật tuyệt vời, vì vậy chúng tôi cảm thấy tự tin mỗi khi nói ra cụm từ này".

Các thành viên của StayC - Su Min, Si Eun, Isa, Se Eun, Yoon và J - đều có năm sinh nằm trong khoảng từ 2001 đến 2004, phù hợp với phong cách trẻ trung đặc trưng mà nhóm đang theo đuổi. Nhóm nữ cho biết họ mong bản thân có thể trở thành hình mẫu học hỏi cho người trẻ ở cùng độ tuổi.

"Tôi vui vì nhóm thành công chứng tỏ với mọi người rằng chúng tôi có khả năng duy trì một sự nghiệp mà, dù cho bạn còn trẻ, bạn vẫn có thể làm việc chăm chỉ vì ước mơ của mình", thành viên trẻ tuổi nhất nhóm J, người sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày 9/12, bày tỏ.

J hy vọng StayC truyền cảm hứng cho những người trẻ khác, khẳng định mọi người có thể theo đuổi ước mơ họ luôn nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ, và họ không cần gạt đi các mơ ước của tuổi trẻ đó.

StayC đặt mục tiêu trở thành hình mẫu học hỏi của thế hệ trẻ. Ảnh: High Up Entertainment.

"Tất nhiên, có những thứ chúng tôi quyết định từ bỏ để theo đuổi sự nghiệp này. Nhưng vì tôi nhận được rất nhiều niềm vui từ công việc tôi đang thực hiện, tôi nghĩ điều đó không phải là vấn đề", J bổ sung.

Dù là ngôi sao trẻ được hy vọng truyền cảm hứng cho "nền văn hóa trẻ", SCMP cho rằng về căn bản, các thành viên của StayC chỉ là những cô gái đang cố gắng tìm ra lối đi riêng của bản thân và làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó.