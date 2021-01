Nhóm nhạc nữ có chiều cao nổi bật ở Kpop

Với chiều cao trung bình là 1,67 m, ITZY vượt trội về vóc dáng so với các nhóm nhạc nữ cùng công ty JYP như Wonder Girls, miss A và TWICE. ITZY cũng khá nổi trội so với mặt bằng chung của các nhóm nhạc nữ Kpop. Trong nhóm, em út Yuna cao nhất. Nữ thần tượng sinh năm 2003 cao 1,72 m. Ngay khi ra mắt, Yuna đã được khen là nữ thần nhan sắc thế hệ mới của Kpop. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài, thân hình chắc khỏe, gợi cảm.