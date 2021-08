Nhóm nhạc nữ chuộng phong cách kinh dị của Kpop

Sau bốn năm hoạt động, Dreamcatcher đã xây dựng được vị trí riêng biệt và tương đối vững chắc ở Kpop. Nhóm bán được hơn 100.000 album cho album Dystopia: Road to Utopia hồi tháng 1. Đây là doanh số ấn tượng so với mặt bằng nhóm nữ Kpop nói chung. Nhóm nhạc 7 thành viên vừa phát hành ca khúc mới BEcause hôm 30/7, album này có lượng tiêu thụ đĩa tốt hơn hẳn Dystopia: Road to Utopia được ra mắt cách đây 6 tháng.