Nhóm nhạc nữ bị ngừng hoạt động 13 tháng không lý do

Ở Hàn Quốc, Lovelyz là nhóm nhạc nổi tiếng. Nhóm từng gây sốt với bản hit Ah Choo. Ca khúc nổi tiếng đến mức hầu như người Hàn nào cũng có thể hát theo mỗi khi nghe thấy giai điệu. Lovelyz còn có nhiều bài hát được khán giả đại chúng ưa thích như Hi~, Destiny, Now We... Lovelyz cũng thuộc top những nhóm nhạc nữ có khả năng bán đĩa ổn định, tổng doanh số bán ra tới nay đã đạt 400.000 đĩa - doanh số cao hơn phần lớn nhóm nhạc nữ cùng thời.