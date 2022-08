Nhóm nhạc nữ bị lãng quên

Là nhóm nhạc nữ không may phải tan rã vì ra mắt không đúng thời điểm, song các thành viên của LUV vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghệ thuật và được biết đến rộng rãi.

Không nhiều người biết 2 nữ diễn viên Oh Yeon Seo và Jeon Hye Bin từng là thành viên của một nhóm nhạc nữ cách đây 20 năm. Họ ra mắt trong LUV gồm 3 thành viên Bin (Jeon Hye Bin), Eun Byul (Jo Eun Byul) và Haetnim (Oh Yeon Seo).

Đây là nhóm nhạc nữ đầu tiên của công ty giải trí SidusHQ. Nhà thơ Won Taeyeon tham gia sản xuất album cho LUV với tư cách là giám đốc sáng tạo.

Vào thời điểm ra mắt, LUV nhận được sự quan tâm lớn nhờ việc theo đuổi hình tượng nữ tính và sự hỗ trợ của công ty.

Tuy nhiên, LUV không thể duy trì độ nổi tiếng vì ra mắt trùng thời điểm World Cup 2002 được tổ chức. Do đó, hoạt động quảng bá album đầu tay đã trở thành hoạt động cuối cùng của nhóm.

Nhóm nhạc nữ LUV. Ảnh: Naver.

Sau khi LUV tan rã, 3 thành viên vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và được biết đến rộng rãi.

Eun Byul tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát sau khi LUV tan rã. Cô đã phát hành một album vào năm 2009 và biểu diễn dưới nghệ danh Leebie.

Năm 2013, Eun Byul tham gia chương trình Trot X và gia nhập nhóm nhạc trot Second. Nữ ca sĩ cũng xuất hiện trong chương trình Tomorrow is Miss Trot vào năm 2019.

Eun Byul hiện hoạt động với tư cách là ca sĩ nhạc trot. Ảnh: Naver.

Thành viên Bin có lại sự nổi tiếng sau khi xuất hiện trên một chương trình giải trí với tên gọi Jeon Hye Bin. Sau đó, cô chuyển sang hoạt động ổn định với tư cách là một diễn viên.

Jeon Hye Bin gần đây đã hoàn thành việc quay phim cho dự án Nineteen, Thirty-Nine. Bộ phim kể về cuộc gặp mặt của những người bạn cùng lớp sau khi đối mặt với những bí mật mà họ đã che giấu trong 20 năm.

Đoàn làm phim xác nhận dàn diễn viên của Nineteen, Thirty-Nine bao gồm các sao nữ nổi tiếng như Lee So Yeon, Jeon Hye Bin, Son Yeo Eun, Jung Soo Young, Oh Seung Eun, Lee Yoo Mi. Jeon Hye Bin, đóng vai Jeong Joo Ri, từng là hoa khôi của trường, hiện điều hành một học viện yoga.

Jeon Hye Bin thành công với sự nghiệp diễn xuất. Ảnh: Naver.

Oh Yeon Seo cũng đang hoạt động với tư cách là một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô gây chú ý với màn thể hiện trong bộ phim truyền hình Café Minamdang với vai diễn Han Jae Hee.

Yeon Seo trong bộ phim Café Minamdang. Ảnh: Soompi.

Gần đây, Yeon Seo đã quay xong bộ phim Apgujeong Report. Phim xoay quanh câu chuyện của Dae Guk - một người gốc Apgujeong tọc mạch - và Ji Woo - một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng.

Apgujeong Report có sự tham gia của các diễn viên Ma Dong Seok (vai Dae Guk), Jung Kyung Ho (vai Ji Woo) và Oh Na Ra (vai Mi Jeong). Trong phim, Oh Yeon Seo vào vai Gyu Ok, chủ của một cửa hàng cao cấp. Phim đang trong giai đoạn hậu kỳ.