Nhóm nhạc nữ bị công ty quản lý ngược đãi

Khi Pristin ra mắt vào năm 2017, họ là một trong những nghệ sĩ thành công trong năm nhờ giành được nhiều giải thưởng tân binh. Nhóm đã đạt được thành công lớn với ca khúc đầu tay Wee Woo và sớm trở lại với bài hát We Like. Tuy nhiên, đây là lần cuối cùng người hâm mộ được thấy Pristin phát hành âm nhạc với tư cách là nhóm đầy đủ. Thành viên Kyla đã sớm rời nhóm với lý do sức khỏe. Năm thành viên còn lại đã thành lập nhóm nhỏ khác mang tên Pristin V. Ảnh: Koreaboo.