Nhóm nhạc nữ bất ngờ nổi tiếng nhờ ca khúc ra mắt 5 năm

"Journey to Atlantis" được Laboum phát hành năm 2016 được chú ý trở lại sau khi xuất hiện trên chương trình Hangout với Yoo của MBC.

Ngày 9/5, tờ Star News đưa tin Laboum tranh giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Bugs với Mafia In The Morning của ITZY. Laboum nhiều lần đẩy ITZY xuống vị trí thứ 2 nhờ ca khúc phát hành từ năm 2016 là Journey to Atlantis. Bài hát của Laboum cũng lọt top 100 trên trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc là Melon. Ở các bảng xếp hạng khác như Genie, FLO, bài hát có thứ hạng khả quan.

Theo Star News, lý do Journey to Atlantis nổi tiếng trở lại sau 5 năm phát hành là nhờ chương trình Hangout với Yoo phát trên đài MBC ngày 8/5. Trong chương trình, MC Yoo Jae Suk đã chọn Journey to Atlantis là bài hát để 8 thí sinh thể hiện trong vòng chung kết. Các thí sinh biểu diễn ca khúc với kỹ năng thanh nhạc xuất sắc và gây sốt mạng xã hội.

Laboum đang được chú ý nhờ ca khúc ra mắt năm 2016.

Journey to Atlantis có giai điệu trẻ trung, tươi vui, phù hợp với không khí mùa hè. Tờ Star News dự đoán bài hát thăng hạng trong những ngày tới và có thể tạo ra hiện tượng lội ngược dòng tương tự Rollin của Brave Girls hồi tháng 3.

Laboum thành lập năm 2014. Trải qua nhiều lần thay đổi thành viên, nhóm hiện có đội hình 5 người. Sau nhiều năm hoạt động, danh tiếng của Laboum khá mờ nhạt và không được nhiều người biết tới. Theo Star News, Laboum đang đứng trước bờ vực tan rã bởi các thành viên sắp kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty quản lý.

Công chúng hy vọng Journey to Atlantis nổi tiếng và “cứu” Laboum trước nguy cơ đường ai nấy đi giống Rollin đã giúp Brave Girls thoát khỏi việc tan rã.