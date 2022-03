Baby Boo bị lạm dụng nhưng không được phản kháng. Nhóm sống và biểu diễn trong điều kiện khắc nghiệt, nợ tiền điện, nước.

Ngày 19/3, tờ Top Star News cùng hàng loạt phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin về số phận của nhóm nhạc nữ Baby Boo. Truyền thông Hàn Quốc gọi Baby Boo là nhóm nhạc nô lệ và thậm chí thành viên Da Yul thừa nhận điều đó. “Cái tên ‘nhóm nhạc nô lệ’ nghe thật đáng buồn, nhưng không có từ nào khác phù hợp hơn để diễn tả tình huống khi đó của chúng tôi", Da Yul tâm sự trong chương trình Recent Olympiad mới lên sóng.

Sự nghiệp lận đận, liên tục thay đổi đội hình

Baby Boo là nhóm nhạc nữ trực thuộc công ty giải trí Hyunda. Nhóm ra mắt với đội hình 4 người là Soli, Shine, Daon, Chaei vào ngày 5/6/2015 cùng bài hát Boo Boo Boo. Ra mắt cùng thời điểm nhưng trong khi TWICE, Oh My Girl, GFriend… đã nổi tiếng thì Baby Boo vẫn là nhóm nhạc vô danh. MV đầu tay của nhóm theo đuổi phong cách dễ thương, ngọt ngào khá thịnh hành tại Kpop thời điểm đó nhưng cũng chỉ đạt được 60.000 lượt xem sau khoảng 7 năm.

Baby Boo nhiều lần thay đổi thành viên.

Cũng bởi lận đận nhiều năm nên Baby Boo liên tục thay đổi đội hình. Đầu năm 2016, tức chỉ vài tháng sau khi ra mắt, Soli và Chaei quyết định rời nhóm. Vài tháng sau, Jiyouni được thêm vào nhóm và Baby Boo một lần nữa quảng bá với đội hình 4 thành viên.

Đến tháng 12/2016, nhóm bổ sung thành viên thứ 5 tên là Sehee. Tuy nhiên, các thành viên mới cũng không gắn bó lâu dài với Baby Boo. Tháng 2/2017, Jiyouni và Sehee quyết định rời nhóm cũng như công ty quản lý.

Kể từ đó, đội hình của nhóm liên tục thay đổi. Trong lần quảng bá cuối cùng trước khi tan rã là Ring-Ring-Ring vào năm 2019, chỉ còn Shine là thành viên ra mắt cùng Baby Boo từ ngày đầu tiên. Năm 2020, Shine, Ha One và Hyo Kyung xác nhận họ đã rời Baby Boo. Đồng nghĩa nhóm tan rã mà không có thông báo chính thức. Tính tới ngày tan rã, có 11 thành viên gia nhập rồi lại rời Baby Boo.

Biểu diễn ở 500 sự kiện nhưng không được trả lương

Trong suốt sự nghiệp, nhóm chỉ được biết đến vào năm 2019 khi được nhắc tên trong chương trình True Story Exploration Team của đài MBC. Đây cũng chính là chương trình gọi Baby Boo là “nhóm nhạc nô lệ”. Kể từ đó, cái tên này gắn liền với nhóm nhạc.

Trong chương trình của MBC, Daon và Dayool đã lên tiếng để đấu tranh đòi lại công bằng. Kim Jae Kyung (nghệ danh Daon, sinh năm 1994) ra mắt với Baby Boo vào năm 2015 và Da Yul (nghệ danh Dabin, sinh năm 1997). Hai ca sĩ cho biết họ phải biểu diễn ở tất cả sự kiện khác nhau, bao gồm lễ hội địa phương, các cuộc thi thể thao, khu quân sự… Hai thành viên rút khỏi nhóm vào tháng 8/2018 và họ giải thích lý do trong chương trình.

Da Yul tiết lộ điều kiện sống thiếu thốn của Baby Boo.

“Chúng tôi đã biểu diễn ở hơn 500 sự kiện trong suốt 3 đến 4 năm, nhưng không được trả tiền dù chỉ một lần, vì vậy chúng tôi rời đi. Tôi nghĩ: 'Chúng ta đang làm việc chăm chỉ, tại sao cuộc sống vẫn khó khăn như vậy?'”, Daon tâm sự.

Các thành viên đã chia sẻ điều kiện sống tồi tệ của họ trong chương trình. Họ sống trong một căn hộ ở tầng hầm, nơi thường không được thanh toán tiền điện và nước. “Chúng tôi phải đến một sự kiện nhưng không có nước nóng để dùng. Vì vậy chúng tôi phải đến tiệm cắt tóc gần đó và hỏi liệu chúng tôi có thể gội đầu ở đó một lần không”, Daon giải thích.

Vì tiền thuê nhà và điện nước thường xuyên bị trễ, nên nhóm luôn đóng gói đồ đạc để đề phòng trường hợp bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

Không chỉ chưa bao giờ nhận tiền lương, họ còn phải trả tiền học thanh nhạc, vũ đạo, trang phục sân khấu, phí tập gym và thậm chí chi phí giảm cân, chỉnh sửa ảnh. Họ dùng tiền từ cha mẹ để trả những khoản phí trên.

True Story Expedition đã nói chuyện với đại diện các sự kiện mà Baby Boo biểu diễn. Nguồn tin tiết lộ công ty Hyunda đã nhận được 4 triệu won tiền mặt cho hai buổi biểu diễn. Một nguồn tin khác nói họ đã đưa cho công ty 1 triệu won.

Daon và Da Yul không thể làm bất cứ điều gì trong nhiều tháng kể từ khi họ rời nhóm. Trong khi đó người đứng đầu công ty thay thế họ bằng những thành viên mới và tiếp tục cử nhóm đến các sự kiện để biểu diễn. Daon và Da Yul nói: "Chúng tôi sợ và muốn hợp đồng này nhanh chóng kết thúc".

Họ tìm đến luật sư để xem lại hợp đồng. Tuy nhiên, luật sư giải thích vấn đề nghiêm trọng nhất là trong hợp đồng hai ca sĩ ký với công ty quản lý không có thời hạn. Nghĩa là thời hạn hợp đồng độc quyền của họ không rõ ràng.

Một tài liệu bổ sung cho biết thời hạn hợp đồng của họ kéo dài 5 năm sau khi phát hành album có hai bài hát trở lên. Họ đã phát nhiều sản phẩm nhưng đáng nói mỗi album chỉ có một bài hát. Luật sư mô tả đây là một hợp đồng không công bằng và đề nghị hai cựu thành viên Baby Boo có thể chấm dứt nó thông qua một vụ kiện.

Biểu diễn ở hàng trăm sự kiện nhưng Baby Boo không được trả lương.

Cùng đội ngũ sản xuất của chương trình, Daon và Da Yul tìm gặp người đứng đầu công ty và yêu cầu anh ta chấm dứt hợp đồng. Anh ta tức giận và hét lên, đuổi họ đi.

“Anh không thể hủy hoại cuộc sống của chúng tôi như thế này. Chúng tôi đã ở bên anh từ khi 19 và 21 tuổi. Anh không thể làm điều này”, Daon và Da Yul buồn bã nói với người điều hành công ty. Nhưng đáp lại họ là những lời quát nạt.

Ngày 19/3, thông tin xoay quanh Baby Boo và Da Yul tiếp tục trở thành tâm điểm gây chú ý tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm những góc khuất trong quá trình cô hoạt động cùng Baby Boo.

Theo Da Yul, trong thời gian Baby Boo còn hoạt động, các thành viên bị lạm dụng tình dục từ chính người hâm mộ và nhà tổ chức sự kiện, nhưng công ty quản lý cấm họ phản kháng.

"Các nhân viên sự kiện khi đến chụp ảnh sẽ lấy tay chạm đùi, mông hay hôn chúng tôi. Một số người hâm mộ lại cố tình chụp dưới váy chúng tôi. CEO công ty yêu cầu chúng tôi không được gạt tay họ ra bởi họ là những người có thể đưa chúng tôi đến những sự kiện khác trong tương lai", Da Yul nói.

Công chúng xót xa khi lắng nghe những chia sẻ của Da Yul. Họ cho rằng Baby Boo chỉ là một trong rất nhiều nhóm nhạc đang bị công ty quản lý lợi dụng tại Hàn Quốc. Trước Baby Boo, nhiều nhóm nhạc cũng tiết lộ việc bị công ty quản lý không trả lương hoặc ép tiếp những quan chức trong giới giải trí, truyền thông.