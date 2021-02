Nhóm nhạc nào đang thâu tóm thị trường bán đĩa Kpop?

Theo SCMP, BTS đang là nghệ sĩ Kpop có album được tiêu thụ nhiều nhất mọi thời đại. Trong khi đó, BlackPink là nhóm nữ Kpop duy nhất ghi nhận doanh số bán album triệu bản.

Vì sao G-Dragon được gọi là vua Kpop? G-Dragon mất khoảng 10 năm để được ra mắt ở Kpop, nhưng anh nhanh chóng tỏa sáng bằng tài năng âm nhạc và cá tính khác biệt.

Theo số liệu được SCMP thống kê từ năm 1990-2010, số lượng nghệ sĩ có album tiêu thụ triệu bản vẫn còn khá ít. Phải đến 5 năm gần đây, Kpop chứng kiến ​sự tăng vọt về doanh số bán album. Nhiều nhóm nhạc thần tượng thế hệ trẻ ghi nhận số lượng đĩa tiêu thụ lên đến hàng triệu bản.

Bước tiên phong của thế hệ đầu





Số liệu thống kê gồm các phiên bản album khác nhau đã cho thấy mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm nhạc nam tại Kpop. Với vai trò là tiền thân của ngành công nghiệp Kpop hiện đại, Seo Taiji and Boys và H.O.T là 2 nghệ sĩ có toàn bộ album phát hành trong sự nghiệp đều bán được triệu bản.

H.O.T, Seo Taiji and Boys và G.O.D đều có album bán được triệu bản.





Ra mắt năm 1992, Seo Taiji and Boys góp phần thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc Kpop khi tiên phong trong việc sử dụng rap. Vào tháng 4/1996, Billboard báo cáo rằng 3 album đầu tiên của nhóm gồm Kyoshil Idea, Hayeoga và I Know đều đã bán được hơn 1,6 triệu bản. Trong đó album thứ 4 Sidae Yugam đạt gần 2 triệu bản.

Ra mắt vào năm 1999, G.O.D trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất vào đầu những năm 2000 tại Hàn Quốc. Với danh xưng "thần tượng quốc dân", nhóm nhạc nhà JYP cho thấy mức độ phủ sóng rộng khắp với hàng loạt bản hit. Trong đó, Chapter 3: Lies (2000) và Chapter 4: Road (2001) đều lọt vào top 20 album của nhóm nhạc Kpop bán chạy nhất mọi thời đại với 1,8 và 1,7 triệu bản.

Sự trỗi dậy của thế hệ thứ 3





Được biết đến là thời kỳ hoàng kim của Kpop song lượng album bán ra của các nghệ sĩ thế hệ 2 lại sụt giảm mạnh. Album bán chạy nhất là Mirotic (2008) của TVXQ với 603.936 bản.

Nguyên nhân khiến nghệ sĩ Kpop giai đoạn này không còn mạnh về khoản tiêu thụ album như thế hệ trước được giới chuyên môn phân tích là tác động của khủng hoảng kinh tế châu Á (2008). Bên cạnh đó, hầu hết công ty giải trí thời điểm đó đều hướng nghệ sĩ đi tour các nước thay vì phát hành sản phẩm.

Bước sang Kpop thế hệ 3, cuộc đua doanh số album chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ. Trong đó, EXO là cái tên đầu tiên khôi phục lại danh hiệu "nhóm nhạc triệu bản" từng có từ thế hệ đầu Kpop.

Với 1,29 triệu bản, XOXO của EXO trở thành album của nhóm nhạc Kpop đầu tiên kể từ năm 2001 đạt được thành tích này. 4 album sau đó của nhóm cũng đều tiêu thụ con số triệu bản. Trong đó, album thứ 5 mang tên Don't Mess Up My Tempo (2018) lọt vào top 10 album của nhóm nhạc Kpop bán chạy nhất mọi thời đại với 1,9 triệu bản.

Thế hệ thứ 3 có nhiều nghệ sĩ có album triệu bản. Ảnh: Twitter.

Sau đó, sự trỗi dậy vượt bậc của BTS từ năm 2017 đã ghi nhận những con số kỷ lục về doanh số tiêu thụ đĩa của nghệ sĩ Kpop. Hiện nhóm nhạc nhà Big Hit thống trị BXH khi nắm giữ tới 6 vị trí trong top 20 album Kpop bán chạy nhất mọi thời đại.

Trong đó, ngôi vị cao nhất trên BXH là Map of the Soul: 7 với 4,3 triệu bản, tiếp đến là Map of the Soul: Persona (2019) với 3,94 triệu. 5 album còn lại gồm BE (2020), Love Yourself: Answer (2018), Love Yourself: Tear (2018), Love Yourself: Her (2017), Wings (2016-2017) đều đạt doanh số hơn 2 triệu đĩa tiêu thụ.

Ngoài BTS, NCT là nghệ sĩ Kpop duy nhất từ năm 2000 đến nay có album tiêu thụ được trên 2 triệu bản. Album 2 phần của NCT 2020 với 23 thành viên trong đội và 4 đĩa đơn gồm Make a Wish, From Home, 90 Love và Work It, tẩu tán tổng cộng 2,7 triệu bản.

Đáng chú ý, năm 2020 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của BlackPink trên thị trường âm nhạc toàn cầu với số lượng đĩa bán ra ấn tượng. Với con số 1,3 triệu bản, nhóm đạt vị trí số 2 - thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nữ Kpop trên BXH Billboard 200.

Đây cũng là kỷ lục chưa nhóm nữ nào đạt được kể từ sau khi Danity Kane - nhóm nhạc nữ đến từ Mỹ thống trị BXH Billboard 200 với album Welcome To The Dollhouse vào năm 2008. Thành tích này giúp BlackPink chính thức trở thành nghệ sĩ nữ triệu bản đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Kpop tính đến nay.