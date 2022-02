Nhóm nhạc nam Treasure nói tiếng Việt khi quảng bá sản phẩm mới

Nhóm nhạc nam Treasure nói: “Xin chào Việt Nam, we are your Treasure” trong dịp quảng bá EP (extended play) phát hành tại Việt Nam trên Zing MP3 đầu năm nay.

Sau một năm vắng bóng, nhóm nhạc nam Treasure vừa tái xuất với EP mới mang tên The second step: Chapter one. Sản phẩm phát hành trực tuyến tại Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả thưởng thức EP cũng như ca khúc chủ đề Jikjin miễn phí trên Zing MP3 tại đây.

Nhân sự kiện đặc biệt này, nhóm nhạc nam 12 thành viên gửi lời chào bằng tiếng Việt và kêu gọi khán giả đón nghe EP album trên nền tảng nhạc số này: “Xin chào Việt Nam, chúng mình là Treasure. EP album mới mang tên The second step: Chapter one đã được ra mắt. Hãy thưởng thức ca khúc chủ đề Jikjin của album trên Zing MP3 nhé. Mong rằng các bạn sẽ yêu thích bài hát này”.

Video - Treasure gửi lời chào tiếng Việt đến khán giả trên Zing MP3 Nhóm nhạc nam Treasure nói: “Xin chào Việt Nam, we are your Treasure” trong dịp quảng bá EP (extended play) phát hành tại Việt Nam trên Zing MP3 đầu năm nay.

The second step: Chapter one là EP album mang đậm bản sắc âm nhạc YG Entertainment với chất hip-hop và swag cá tính, mạnh mẽ, không đi theo khuôn mẫu. Trong EP, 12 chàng trai mang đến sự trẻ trung, tươi sáng cùng nguồn năng lượng nhiệt huyết, trẻ trung.



Bài hát chủ đề Jikjin đánh dấu bước đột phá mới của nhóm nhạc sau hơn một năm ra mắt. Các phân đoạn của ca khúc thay đổi liên tục nhằm khuấy động không khí, phần điệp khúc tối giản hơn nhưng bắt tai. Những lần trước, tân binh nhà YG Entertainment thường gói gọn hình ảnh trong tạo hình năng động, trẻ trung và đóng khung ở bối cảnh không gian kín. Trong MV lần này, Treasure khiến người hâm mộ phấn khích với những thước phim hành động, nhân vật nổi loạn.

Đáng chú ý, tính đến ngày 19/1, EP album vượt mốc 600.000 bản đặt trước sau ngày mở bán 1/1. Con số này cao hơn gần 2 lần so với album The first step: Treasure effect trước đó của nhóm. Điều này cho thấy sức hút, đồng thời khẳng định đây là một trong những nhóm nhạc hàng đầu của thế hệ Kpop mới.

EP album The second step: Chapter one phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3.

Treasure là nhóm nhạc nam thứ tư của YG Entertainment, được thành lập thông qua chương trình truyền hình sống còn YG Treasure Box. Nhóm debut vào cuối năm 2020, gồm 12 thành viên: Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo và Junghwan. Dù là tân binh của làng nhạc Hàn, nhóm nhanh chóng thiết lập thành tích âm nhạc như MV Boy cán mốc 103 triệu lượt xem và MV I love you đạt trên 85 triệu lượt xem.

Zing MP3 đạt thỏa thuận phân phối các bản ghi có bản quyền của những nghệ sĩ từ công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment. Theo đó, người dùng được nghe miễn phí sản phẩm của các thần tượng Kpop như BigBang, BlackPink, Winner, iKon, Treasure, AKMU…

Bên cạnh đó, nền tảng nhạc số này hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam như Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga, Justin Bieber…), Sony Music Entertainment (Alan Walker, Camila Cabello, Doja Cat, Miley Cyrus…), The Beggars Group, Monstercat, The Orchard, SM Entertainment, Kakao Entertainment, Empire, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là nền tảng nghe nhạc hàng đầu Việt Nam với trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền. Thời gian tới, nền tảng này tiếp tục hợp tác các hãng nhạc quốc tế khác.