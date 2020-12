Nhóm nhạc mỹ nhân S.E.S ra sao sau hơn 20 năm?

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, Bada còn là gương mặt được yêu mến trong các vở nhạc kịch. Cô cũng thể hiện bài hát chủ đề trong nhiều tựa phim Hàn ăn khách như I'm Sorry, I Love You (2004), Spring Waltz (2006), King of Baking, Kim Tak Goo (2010. Cô kết hôn với một doanh nhân kém tuổi vào tháng 3/2017. Tới ngày 8/9, nữ ca sĩ thông báo đã sinh con gái đầu lòng. Ảnh: Instagram.