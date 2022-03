Nhóm nhạc mới của Kpop có thành viên 14 tuổi

Các thí sinh khác lọt top 7 lần lượt là Kim Seon You, Myung Hyeong Seo, Hong Hye Ju, Kim Ri Won, Park Bo Eun và Yoon Chae Won. Kim Seon You bám sát vị trí của Won Ji Min với hơn 241.000 lượt bình chọn. Kim Seon You sinh năm 2008 và là em út của nhóm. Cô từng tham gia chương trình CAP-TEEN do CJ ENM sản xuất và phát sóng trên Mnet.