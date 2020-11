Nhóm nhạc mới của Hàn Quốc nổi tiếng nhờ ngoại hình

Ra mắt cùng thời gian với aespa - nhóm nhạc của “ông lớn” SM Entertainment - nhưng STAYC đến từ công ty nhỏ được chú ý và khen ngợi nhiều hơn. Nhóm trực thuộc công ty High Up Entertainment và được đào tạo bởi Black Eyed Pilseung - chủ nhân của hàng loạt ca khúc nổi tiếng Kpop như Touch My Body (Sistar), Only You (Miss A) hay Cheer up, TT của Twice…