Nhóm nhạc Mây Trắng sau 21 năm ra mắt giờ ra sao?

Hai thành viên còn lại của Mây Trắng là Nguyễn Thị Ngọc Trâm và An Nhiên. Ngọc Trâm sinh năm 1993, gia nhập Mây Trắng vào năm 2015. Ngọc Châu chia sẻ cô may mắn khi gặp được Ngọc Trâm và An Nhiên. Theo trưởng nhóm, hai thành viên đều chăm chỉ, hiểu chuyện nên họ khá hòa thuận dù cách biệt thế hệ, tuổi tác.