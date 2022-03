Nhóm nhạc mắc chứng hoảng sợ, rối loạn hưng cảm

Nam ca sĩ Mino (WINNER) tiết lộ anh mắc chứng rối loạn hoảng sợ và rối loạn hưng cảm. Các thành viên WINNER thừa nhận họ không chia sẻ về cảm xúc với nhau.

Ngày 25/3, WINNER xuất hiện với tư cách khách mời tại chương trình Oh Eun Young’s Golden Clinic. Tại đây, nhóm chia sẻ chân thực với tiến sĩ Oh Eun Young về mối quan hệ giữa các thành viên, vấn đề tâm lý riêng và quá trình họ học cách mở lòng với nhau.

WINNER thừa nhận nhóm không thường chia sẻ về cảm xúc riêng với nhau. Ảnh: Naver.

Bệnh tâm lý của Song Mino

Thành viên Lee Seung Hoon cho biết WINNER không thường xuyên nói về cảm xúc của mình. Nhóm trò chuyện rất nhiều về công việc, nhưng những cuộc hội thoại liên quan đến cảm xúc riêng tư thường không xuất hiện.

Để phân tích sâu hơn tình hình, nhóm cùng xem đoạn video ghi lại hình ảnh thường ngày của họ. Thoạt nhìn, Song Mino dường như không có tâm trạng tốt.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Oh nhận xét: "Tôi thấy Mino rất cố gắng. Cậu ấy đang ở trong trạng thái khó khăn. Nếu ban đầu mức năng lượng cậu ấy có thể đưa ra là 200, thì bây giờ nó chỉ ở mức 100. Không phải cậu ấy không thích các thành viên của mình, mà chỉ là bản thân cậu ấy đang ở trong tình trạng khó khăn".

Về sau, Mino chia sẻ vấn đề tâm lý của bản thân: "Tôi chưa bao giờ đề cập điều này, nhưng bắt đầu từ cuối năm 2017, triệu chứng bệnh rối loạn hoảng sợ - thứ khiến tôi cảm thấy như mình sắp chết, không thể thở và sắp ngất - trở nên trầm trọng hơn. Đó là lý do tôi bắt đầu tới bệnh viện. Tôi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoảng sợ và rối loạn hưng cảm, nên tôi đã được kê đơn để phục hồi sức khỏe tâm lý và nhận điều trị".

Nam ca sĩ tiếp tục tiết lộ vấn đề bắt đầu xảy ra vào thời điểm anh ở đỉnh cao sự nghiệp. Điều này khiến mọi người có mặt tại trường quay cảm thấy ngạc nhiên.

Cụ thể, lúc các triệu chứng tâm lý nảy sinh, Mino đang quảng bá ca khúc solo đầu tay và tham gia chương trình giải trí New Journey To The West, Kang's Kitchen.

Anh thú nhận: "Một lần, sau khi hoàn thành lịch trình quay của New Journey To The West, tôi đi ra ngoài để khóc mà không ai hay biết rồi quay lại. Nếu tôi không tham gia ghi hình gì, cuộc sống tôi sẽ có cảm giác như bi kịch vậy". Theo Mino, việc cố gắng không để lộ hình ảnh "yếu đuối" đã trở thành thói quen của anh.

"Thay vì nói tôi không muốn chia sẻ, tôi nghĩ bản thân không có đủ can đảm. Tôi là người đang nhận được rất nhiều tình cảm, có người hâm mộ và đồng nghiệp bên cạnh, và tôi chỉ cần hạnh phúc thôi. Thế nhưng, mối quan tâm lớn của tôi là không có điều gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy", nam ca sĩ thổ lộ.

Mino cũng chia sẻ thành thật về gia đình mình. Nam ca sĩ cho biết bố anh phải nhập viện trong thời gian dài vì vấn đề sức khỏe liên quan đến gan. Anh tâm sự: "Tôi không nghĩ bản thân là mẫu người có thể dựa dẫm vào gia đình. Vai trò của tôi là trụ cột gia đình, do vậy, mặc dù gia đình rất quý giá, nhưng tôi nghĩ đó là lý do tôi cảm thấy gia đình không phải tổ ấm tôi có thể nghỉ ngơi thỏa thích".

Lắng nghe chia sẻ từ Mino, tiến sĩ Oh Eun Young nhận xét: "Bạn không thể né tránh chuyện cảm thấy đau khổ trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc cảm nhận và bày tỏ điều đó một cách chân thành, trung thực để chia sẻ với những người xung quanh là điều rất tích cực".

Tiến sĩ Oh cho rằng với Mino, sáng tạo và nghệ thuật là rất quan trọng. Tuy nhiên, dù nam ca sĩ tài giỏi tới đâu thì "vẫn sẽ không có người sáng tạo 24/24, 365 ngày/năm".

"Vì điều này quá quan trọng với Song Mino, nên tôi nghĩ anh ấy cảm thấy đau khổ trong thời gian không thực hiện hoạt động gì liên quan tới nghệ thuật. Anh ấy sợ tia sáng ý tưởng của mình sẽ lụi tàn. Thành thật mà nói, mọi người phải nghỉ ngơi để lấy lại khả năng sáng tạo, nhưng Mino, bạn nghĩ cuộc sống của bạn chẳng có ý nghĩa gì nếu năng lượng sáng tạo đang không bùng cháy", tiến sĩ Oh phân tích.

Song Mino mắc bệnh tâm lý tại giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Ảnh: Naver.

Theo tiến sĩ Oh, dường như Mino có mối quan tâm rất lớn về việc "điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trở nên bình thường?". Oh chỉ ra rằng khi bị kích thích liên tục, não bộ sẽ cảm thấy mỏi mệt.

"Việc nghỉ ngơi và ngủ rất quan trọng. Khoảng thời gian bạn không có cảm quan nghệ thuật là lúc bạn phải nghỉ ngơi", cô đưa ra lời khuyên.

Khó chia sẻ cảm xúc với người khác

Cùng ngày hôm đó, nam ca sĩ Kim Jin Woo tiết lộ lý do anh không thể chia sẻ với các thành viên khác về việc bà anh qua đời.

Nam ca sĩ giải thích: "Tôi từng cho rằng bản thân có sức khỏe tinh thần tốt, nhưng gần đây, có biến cố xảy ra, và tôi nghĩ tình trạng hiện tại của tôi vẫn chưa khá hơn. Bà tôi qua đời. Có lẽ điều đó đóng vai trò quan trọng".

Kim Jin Woo chia sẻ: "Từ năm tôi 7 tuổi cho đến khi tôi chuyển tới Seoul, tôi luôn gặp bà vì bà ở cùng khu phố. Tuy nhiên, sau khi tôi đến Seoul và trở nên thành công hơn chút, tôi không thể làm được gì cho bà. Tôi nghĩ đó là do tôi cảm thấy có lỗi".

Nam ca sĩ cho biết anh không nói gì với các thành viên WINNER việc bà mình qua đời.

"Tôi không nghĩ mình sẽ kể cho họ. Nếu tôi tâm sự về nỗi buồn của mình, điều đó chắc chắn giúp ích, nhưng tính tôi vốn vậy rồi. Tôi không phải kiểu chia sẻ nhiều về bản thân. Nếu trải qua quãng thời gian khó khăn, tôi đi uống rượu. Tôi cho rằng các vấn đề của mình sẽ tan biến khi uống rượu, bởi vì tôi có thể quên đi điều đó, ít nhất là trong thời điểm này", anh bày tỏ.

Sau khi lắng nghe Jin Woo mở lòng, thành viên Seung Yoon nhận xét: "Tôi rất buồn, và tôi cũng tự hỏi tại sao anh ấy không nói với chúng tôi?". Song Mino cho biết anh cảm thấy sốc khi bản thân không biết gì về sự việc.

"Tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh ấy không muốn đề cập tới điều đó, nhưng tôi ước gì anh ấy đã mở lòng. Bởi vì không biết gì, nên tôi cảm thấy có lỗi và buồn", nam ca sĩ nói.

Kim Jin Woo không chia sẻ với các thành viên WINNER về việc bà mất. Ảnh: Naver.

Jin Woo cho biết anh không muốn lan truyền cảm xúc tiêu cực của mình tới các thành viên. Tiến sĩ Oh Eun Young chỉ ra rằng Jin Woo có xu hướng né tránh, cảm thấy lo lắng, không an toàn khi phải trở nên cởi mở hơn. "Những người có tính cách này cực kỳ tích cực đối với bản thân. Tuy nhiên, họ không tích cực trong việc chia sẻ cảm xúc của mình cho người khác", tiến sĩ Oh phân tích.

Cô bổ sung: "Có những lúc họ cảm thấy mối quan hệ tình cảm với người khác là gánh nặng, và cho rằng giao tiếp đem lại cảm giác không thoải mái. Không phải là Jin Woo không thích mọi người. Nếu bạn coi Jin Woo như một tòa lâu đài, thì anh ấy là kiểu người sẽ cảm thấy ổn định nếu cánh cửa được khép lại. Vì anh ấy có kiểu tính cách này, rất khó để anh ấy bày tỏ về cảm xúc bên trong của mình".