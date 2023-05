Nhóm nhạc Kpop tài năng nhưng nhiều tranh cãi

Dù chỉ ra mắt được hơn một năm, Le Sserafim đã vướng phải không ít bê bối. Tuy vậy, nhóm vẫn ngày càng trưởng thành và phát triển mạnh mẽ.

Được coi là đại diện tiêu biểu của thế hệ 4 Kpop, Le Sserafim ra mắt vào tháng 5/2022 dưới trướng HYBE Labels và Source Music với đội hình 5 thành viên - gồm Sakura, Chae Won, Yun Jin, Kazuha và Eun Chae.

Từ trước khi ra mắt, Le Sserafim đã ít nhiều nhận được sự chú ý của công chúng khi được ví như “em gái BTS”. Mặt khác, nhóm còn được biết đến nhờ danh tiếng sẵn có của Sakura và Kim Chae Won - hai thành viên nổi bật từng hoạt động trong IZ*ONE, nhóm nhạc bước ra từ chương trình sống còn đình đám Produce 48.

Bê bối bủa vây

Cùng có bệ đỡ vững chắc bởi HYBE, lại ra mắt cùng thời điểm với NewJeans, song Le Sserafim không may mắn có được một khởi đầu thuận lợi như đàn em.

Ngay khi vừa ra mắt, nhóm đã phải hứng chịu những áp lực từ phía dư luận. Nguyên nhân xuất phát từ việc cựu thành viên Kim Garam bị cáo buộc là kẻ bạo lực học đường. Dư luận ngày càng gay gắt khi công ty chủ quản có động thái bênh vực, phủ nhận quá khứ bắt nạt của nữ idol bất chấp hàng loạt bằng chứng tố cáo của các nạn nhân.

Le Sserafim hiện có 5 thành viên Sakura, Chae Won, Yun Jin, Kazuha và Eun Chae. Ảnh: Naver.

Scandal lên đến đỉnh điểm buộc công ty chủ quản phải đưa ra quyết định tạm dừng mọi hoạt động của Kim Garam. Trước thềm phát hành mini album thứ hai, Le Sserafim phải thiết lập lại đội hình từ 6 xuống còn 5 thành viên. Sự việc gây tranh cãi suốt thời gian dài, khiến màn debut mang tham vọng của “đế chế hùng mạnh nhất Kpop” trở thành một trong những scandal ồn ào nhất làng giải trí Kpop năm 2022.

Bê bối của Kim Garam chưa kịp lắng xuống, nhóm tiếp tục dính vào tranh cãi gian lận điểm số trong chương trình Music Bank (KBS). Cụ thể, chiến thắng của Le Sserafim trước đối thủ Lim Young Woong bị phát hiện có những điểm bất hợp lý.

Phía Dispatch chỉ ra KBS thao túng kết quả "0 điểm phát sóng" khiến Lim Young Woong thua cuộc trước nhóm nữ nhà HYBE dù hiệu ứng ca khúc If We Ever Meet Again của nam ca sĩ thời điểm đó đang “làm mưa làm gió” tại Hàn Quốc. Dù tranh cãi xảy ra không phải do lỗi của Le Sserafim, nhóm vẫn phải chịu chỉ trích từ khán giả.

Chưa dừng lại, loạt ca khúc, MV và ý tưởng biểu diễn của Le Sserafim sau đó bị chỉ ra có nhiều điểm tương đồng với những sản phẩm của Rosalía - nữ ca sĩ người Tây Ban Nha từng đoạt giải Grammy.

Cụ thể, trong sản phẩm mới nhất Unforgiven, nhiều ý kiến cho rằng cách hát và nhịp điệu trong bài giống với ca khúc Chicken Teriyaki của Rosalía. Trước đó, âm nhạc và vũ đạo Antifragile của Le Sserafim cũng tưng bị nghi lấy ý tưởng từ ca khúc này. Tranh cãi đạo nhái của nhóm càng trở nên gay gắt khi hình ảnh, concept trong ca khúc debut Fearless cũng bị đưa ra so sánh với Saoko của Rosalía.

Một khán giả nhận định: “Còn nhiều chi tiết khác nhưng tôi chỉ chọn ra những điểm mà tôi thấy quá giống nhau. Nếu thật sự chỉ là trùng hợp, hy vọng HYBE cũng như Le Sserafim sẽ thận trọng hơn trong việc lên concept”. Sau cáo buộc trên, nhiều khán giả tỏ ra thất vọng khi một nhóm nhạc xuất thân từ công ty lớn lại sao chép bản sắc riêng của một nghệ sĩ khác.

Không những thế, MV Unforgiven và sân khấu biểu diễn của "em gái BTS" cũng bị nghi bắt chước theo điệu nhảy và tạo hình của BlackPink. Khán giả còn chỉ trích một số động tác vũ đạo của nhóm không phù hợp với độ tuổi của các thành viên. Việc các cô gái nhà HYBE liên tục vướng lùm xùm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và danh tiếng của nhóm, nhất là trong thời điểm vừa comeback.

Đứng trước làn sóng tranh cãi, tại showcase đánh dấu sự trở lại mới đây được tổ chức ở Yes24 Live Hall, trưởng nhóm Kim Chae Won khẳng định: "Các bài hát và concept của nhóm đều chứa đựng câu chuyện và thông điệp của riêng chúng tôi. Bởi vậy, tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi người đánh giá đó là tác phẩm sáng tạo của nhóm. Cảm ơn mọi người".

Bê bối liên tiếp khiến khán giả không có cái nhìn thiện cảm với nhóm. Ảnh: Naver.

Không chỉ chịu áp từ dư luận, nhóm còn phải đối mặt với sóng gió từ nội bộ fandom. Nguyên nhân xuất phát từ việc thành viên Sakura bị đối xử bất công, chỉ được chia line vỏn vẹn 11 giây trong tổng thời lượng bài hát dài 4 phút.

Các từ khoá về line của Sakura được đẩy lên top tìm kiếm ở Trung Quốc, hashtag "#Sakura" vươn lên đứng đầu xu hướng. Loạt fanbase Trung Quốc kiến nghị đến công ty chủ quản, tuyên bố dừng mua album và ngừng cập nhật về Unforgiven.

Vươn lên mạnh mẽ

Giống như ý nghĩa tên gọi Le Sserafim (cách viết đảo chữ của cụm từ I'm Fearless), nhóm càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn khi đối mặt với thử thách.

Theo Daum, việc gửi gắm thông điệp về câu chuyện và mục tiêu chung của nhóm qua mỗi tác phẩm giúp người hâm mộ dễ dàng tiếp cận cũng như có cái nhìn sâu sắc hơn về các cô gái nhà HYBE.

Từ sản phẩm debut, Le Sserafim đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Qua mỗi lần comeback, nhóm càng chứng tỏ sức hút và tiềm năng phát triển. Với album thứ hai Antifragile, Le Sserafim trở thành nhóm nhạc nữ lọt vào BXH Billboard 200 (vị trí thứ 14) nhanh nhất lịch sử Kpop.

Le Sserafim đạt nhiều thành tích ấn tượng. Ảnh: Twitter.

Bên cạnh đó, đĩa đơn đầu tay tại Nhật Bản FEARLESS cũng đạt chứng nhận Bạch kim kép từ RIAJ (Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Nhật Bản). Với hơn 500.000 bản tiêu thụ chỉ sau tuần đầu tiên mở bán, Le Sserafim trở thành nhóm nhạc gen 4 đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử Kpop.

Với full album đầu tiên Unforgiven được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm một năm hoạt động, “em gái BTS” chứng tỏ sức hút và vị thế không ngừng nâng cao của nhóm. Chỉ sau hơn một ngày phát hành, Le Sserafim đã tẩu tán được 1,02 triệu bản trên nền tảng Hanteo. Thành tích này của nhóm đã phá vỡ kỷ lục 1,01 triệu bản của BlackPink với Born Pink trước đó.

Nếu xét luôn cả nhóm nam, 5 cô gái nhà HYBE hiện là nhóm nhạc có doanh số bán album trong ngày đầu tiên cao thứ 6 Kpop - chỉ sau BTS, Seventeen, TXT, Stray Kids và aespa. Theo JTBC News, Le Sserafim hiện giữ kỷ lục nhóm nhạc nữ đạt triệu bản nhanh nhất Kpop khi chỉ mất một năm (sau thời điểm ra mắt) để đạt cột mốc ấn tượng này.

Ngoài ra, full album đầu tiên của nhóm cũng đang cho thấy triển vọng tích cực về mảng nhạc số trong nước. Hiện tại, ca khúc Unforgiven đã lọt vào BXH Melon ở vị trí thứ 5 và dẫn đầu trên BXH Bugs.

Tạp chí Teen Vogue nhận xét: “Le Sserafim đã một lần nữa vượt qua sự mong đợi của công chúng. Thật ngạc nhiên khi nhóm nhạc có ngoại hình và tài năng độc đáo như vậy chỉ mới ra mắt được một năm".

Grammy.com - hãng tin truyền thông chuyên về âm nhạc toàn cầu của Recording Academy - cũng bày tỏ sự quan tâm với nhóm khi đề cập đến việc Nile Rodgers lựa chọn các cô gái nhà HYBE cho màn hợp tác Kpop đầu tiên của ông.

Nile Rodgers là nhạc sĩ người Mỹ từng đoạt giải Grammy và làm việc với các ca sĩ nhạc pop nổi tiếng như Beyonce, Madonna. Lời khẳng định "không thể có sự lựa chọn nào tốt hơn” của ông đã phần nào chứng tỏ sức ảnh hưởng của Le Sserafim trên trường quốc tế.