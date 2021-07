Nhóm nhạc kiếm hàng triệu USD

BTS là nhóm nhạc có thu nhập ước tính khoảng 50 triệu USD mỗi năm và lọt nhóm những ngôi sao có mức cát-xê cao thứ 47 trên thế giới.

Theo SCMP, BTS tiếp tục đạt kỷ lục mới khi ca khúc Butter giành vị trí No.1 trên Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp.

Đây được coi là thành công tuyệt vời của BTS vào đúng dịp nhóm kỷ niệm 8 năm thành lập. Kể từ thời điểm mới ra mắt, BTS được dự đoán sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Bảy thành viên của BTS đã chứng minh những gì khán giả nhìn nhận về họ là không sai. Hiện tại, tất cả chàng trai đều sở hữu khối tài sản khổng lồ kiếm được từ hoạt động giải trí.

Kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau

Bên cạnh thu nhập từ hoạt động âm nhạc, những buổi concert và lưu diễn, thành viên BTS đều có 68.385 cổ phiếu tại Hybe (trước đây là Big Hit Entertainment). Đây là số cổ phiếu mà họ nhận được khi công ty này lên sàn vào tháng 10/2020. Hiện tại, giá trị cổ phiếu đã tăng lên 20 tỷ won (khoảng 17 triệu USD ) vào ngày 19/6, theo E-Today News.

BTS là nhóm nhạc có mức cát-xê cao thứ 47 trên thế giới. Ảnh: SCMP.

SCMP cho biết tất cả thành viên BTS đều có giá trị tài sản ròng từ 20 triệu USD trở lên. Trong đó, J-Hope là thành viên có thu nhập cao nhất, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông như Seoul Space, KpopStarz.

Từng thành viên sở hữu khối tài sản trên 20 triệu USD

Trong 7 thành viên, J-Hope là người đầu tiên mua căn hộ cho riêng mình với giá 1,2 triệu USD vào năm 2016. Nam ca sĩ gặt hái được nhiều thành công từ bản mixtape solo Hope World phát hành vào tháng 3/2018. Ngoài ra, đĩa đơn Daydream từ dự án đã giúp anh giành vị trí No.1 trên Bảng xếp hạng Doanh số Bài hát Kỹ thuật số Thế giới Billboard. J-Hope cũng là thành viên đầu tiên solo hit Hot 100 với ca khúc Chicken Noodle Soup.

Suga được coi là thành viên kiếm tiền sớm nhất BTS, từ khi 13 tuổi. Trước khi ra mắt với tư cách ca sĩ thuộc BTS, Suga đã sản xuất nhiều bài rap trở thành những bản hit như Agust D. Tới năm 17 tuổi, nam ca sĩ làm việc trong một phòng thu với vai trò nhà sản xuất, viết nhạc. Một vài sản phẩm nổi bật của Suga phải kể đến Eight (hợp tác với IU) và Song Request cùng Lee So Ra.

Bộ ba nam ca sĩ mạnh về rap của BTS là Suga, J-Hope và RM từng hợp tác cho ra đời một vài ca khúc nổi bật như Boy With Luv. Từ đó, họ trở thành những nhạc sĩ đầu tiên có bài hát tiếng Hàn đạt Billboard Hot 100 với ca khúc Life Goes On.

RM được đánh giá là người biết đầu tư trong nhóm. Nam ca sĩ có công lớn trong việc viết bản hit Butter. Tính tới hiện tại, RM đã viết hơn 170 bài hát thuộc Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc. Như vậy, nam ca sĩ được cho là kiếm được bộn tiền từ những ca khúc bản quyền.

Bên cạnh đam mê ca nhạc, RM đặc biệt thích sưu tầm tranh. Đây không chỉ là sở thích của nam ca sĩ mà còn là khoản đầu tư sinh lời đáng kể. Theo thời gian, nhiều bức tranh của RM được bán với giá gấp hàng chục lần so với thời điểm anh mua chúng.

Theo Celebrity Net Worth, giá trị tài sản ròng của Jimin khoảng 20 triệu USD . Jimin và RM từng cùng mua một căn hộ tại Nine One Hannam - nơi được gọi là Beverly Hills của Hàn Quốc - trị giá 5,3 triệu USD .

Ngoài ra, Jimin được coi là nhà đầu tư thông minh khi mua lại căn hộ ở Banpo Jugong có giá 3,9 triệu USD . Theo chuyên gia, giá trị của bất động sản này sẽ tăng vọt sau khi tu sửa nhờ vị trí đắc địa nằm cạnh sông Hàn.

J-Hope là thành viên có thu nhập cao nhất BTS. Ảnh: SCMP.

Jung Kook là thần tượng Kpop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube trong nửa đầu năm 2021. Em út BTS kiếm được khoản tiền khổng lồ từ quảng cáo. Hầu hết thương hiệu ở Hàn Quốc đều muốn hợp tác với nam ca sĩ và đánh giá sức hút của Jung Kook nằm ngoài sức tưởng tượng. Bất kể sản phẩm nào có sự xuất hiện của Jung Kook đều cháy hàng trong thời gian ngắn.

Theo Celebrity Net Worth, Jung Kook cũng có tài sản ròng khoảng 20 triệu USD . Ở Hype, anh cũng là người trẻ nhất trong danh sách những người nổi tiếng Hàn Quốc nắm giữ khối lượng lớn cổ phiếu công ty này, theo Hankook Ilbo.

Trong BTS, V là thành viên bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên với vai diễn trong phim truyền hình Hwarang: The Poet Warrior Youth vào năm 2016. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào tháng 5, V cho hay anh muốn quay lại con đường diễn viên sau năm 30 tuổi. Chia sẻ này của thành viên BTS khiến khán giả nhận định anh sẽ có thêm nhiều nguồn thu khác khi là nghệ sĩ hoạt động song song với vai trò ca sĩ và diễn viên.

Jin là thành viên lớn nhất của BTS. Ngoài việc là anh cả, giữ vai trò hát chính trong nhóm, ở ngoài đời, Jin cũng được đánh giá là người nhạy bén nhất trong việc kinh doanh. Theo Seoul Space, nam ca sĩ mở nhà hàng Nhật Bản vào năm 2018 cùng với anh trai.

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal năm 2020, Jin từng chia sẻ cả gia đình anh đều làm kinh doanh. Vì thế, trong tương lai, nam ca sĩ sẽ tiếp nối truyền thống gia đình bằng việc đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác.