Nhóm nhạc huyền thoại Westlife đang ở đâu

Bốn thành viên của Westlife đã qua ngưỡng 40 tuổi, nhưng vẫn hoạt động bền bỉ nhằm đáp lại sự ủng hộ của khán giả.

Ca khúc bất hủ của Westlife "My Love" - phát hành năm 2000 - là bản tình ca nổi tiếng trong ký ức khán giả Việt thế hệ 8X và 9X đời đầu.

Westlife - gồm 4 thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan và Nicky Byrne - ra mắt khán giả từ năm 1998, đến nay phát hành 11 album. Ngày 14/10, Westlife ra mắt Starlight - ca khúc mở màn cho album Wild Dreams được trình làng cuối tháng 11.

Nhóm nhạc đến từ Ireland luôn là nghệ sĩ được yêu thích bậc nhất châu Âu. Westlife còn nổi danh ở châu Á, đặc biệt ở các quốc gia Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và cả Việt Nam. Những bản hit My Love, I Lay My Love On You, Soledad, If My Let You Go... đã là một phần ký ức của nhiều khán giả Việt thế hệ 8X và 9X đời đầu.

Westlife vẫn duy trì sức hút ở châu Âu.

Cỗ máy bền bỉ

Westlife từng tuyên bố giải tán sau tour diễn vòng quanh châu Âu năm 2012. Guardian kể lại ở đêm diễn cuối cùng tại sân vận động Croke Park ở Ireland, 82.300 vé bán hết chỉ sau 4 phút. Đó là minh chứng cho tầm vóc nhóm nhạc có lượng fan đông bậc nhất châu Âu thời đó.

Shan Filan từng tuyên bố: "Chúng tôi không bao giờ trở lại". Nhưng đến tháng 10/2018, 4 thành viên Westlife xác nhận tái xuất. Vụ việc gây xôn xao làng nhạc một thời, và có nguồn tin tiết lộ Westlife tái hợp vì mục đích đầu tiên là cứu rỗi tình cảnh của các thành viên.

Filan được cho là lâm cảnh phá sản trong thời gian hoạt động solo. Mark cũng trải qua chuỗi ngày tháng không êm đềm. Kian và Nicky vốn mờ nhạt khi đứng trong hàng ngũ của nhóm. Và sự thật là 4 thành viên Westlife phải đi cạnh nhau để tạo sức cộng hưởng và cùng vươn lên.

Tầm vóc của nhóm vẫn được duy trì, ít nhất là với thị trường châu Âu. Starlight đang đứng thứ 6 ở bảng xếp hạng iTunes Anh, chỉ xếp sau nhóm nghệ sĩ đang ở đỉnh cao là Adele, Elton John ft Dua Lipa, Ed Sheeran, Coldplay ft BTS và Dermot Kennedy.

Starlight mang âm hưởng thuần túy của pop. Sự khác biệt ở ca khúc này là 2 thành viên Filan, Mark tham gia viết lời. Chất lượng ca khúc không đột phá, nhưng đúng chất Westlife. Thực tế, mục tiêu của Westlife giờ đây không phải tạo ra sản phẩm để đua top, mà các thành viên duy trì chất riêng biệt để phục vụ nhóm khán giả trung thành.

Filan vẫn cất giọng nhiều nhất trong Starlight, tiếp đến là Mark và Nicky. Càng về cuối, Westlife càng đẩy cao trào và dàn dựng phần bè tốt. Nốt cao trào của Mark luôn là thứ "đặc sản" của Westlife từ những năm đầu thập niên 2000 đến hiện tại.

BBC viết: "Màn tái xuất của Westlife thành công rực rỡ. Tất cả đều biết Westlife vẫn giữ lượng fan khổng lồ. Họ sở hữu những bản pop nổi tiếng toàn cầu và tiếp tục làm mới chất liệu âm nhạc để duy trì hoạt động".

Wild Dreams được dự đoán thắng lớn giai đoạn cuối năm 2021 ở châu Âu và châu Á. Westlife từng bán được hơn 55 triệu album trong hơn 20 năm hoạt động. Họ là nhóm nhạc duy nhất từng có 7 album giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng tại Anh.

My Love là ca khúc tạo hiệu ứng tốt nhất của Westlife.

Westlife trong lòng khán giả Việt

Westlife từng tổ chức đêm diễn của Hà Nội trước khi lần đầu tan rã. Thành viên Kian Egan từng chia sẻ: "Đó là một trong những ký ức chúng tôi nhớ nhất. Tôi không nghĩ Westlife được yêu mến ở Việt Nam như vậy!".

Các thành viên nhóm Westlife từng khiến khán giả Việt phấn khích với tuyên bố: "Westlife sẽ trở lại Việt Nam". Nhưng điều đó không xảy ra ở tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm sau lần tái xuất năm 2018. Đến album Wild Dreams, kịch bản để Westlife sang châu Á gần như không thể xảy ra vì tác động của dịch bệnh.

Trong ký ức của phần lớn khán giả Việt, My Love là ca khúc huyền thoại. Beatiful In White - ca khúc của thành viên Filan - cũng rất nổi tiếng với khán giả châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Một thời Beautiful In White là ca khúc phải góp mặt trong dịp cưới.

Bên cạnh My Love, Soledad, I Lay My Love On You..., Fool Again, Swear It Again, You Raise Me Up (Remake), Home (remake) Seasons in the Sun (remake)... là những ca khúc nổi bật tiếp theo của Westlife.

Điểm chung của loạt hit, được thể hiện bởi Westlife giai đoạn 10 năm trước đổ lại đều nặng yếu tố cảm xúc, bay bổng. Trong đó, chất giọng của Filan được đánh giá sinh ra để hát tình ca.

Westlife xuất thân từ châu Âu - vùng đất vốn rất ưa chuộng tình ca. Gu âm nhạc khán giả châu Á cũng gần như tương tự, nhất là các thể loại ballad, pop ballad, pop.

Từ album Spectrum, âm nhạc Westlife hơi hướm hiện đại để phù hợp bối cảnh thị trương, nhưng vẫn giữ chất pop đặc trưng của giai đoạn nhóm nhạc thống lĩnh thị trường. Với Starlight, Westlife tiếp tục cải tiến.

Album Wild Dreams có thể là màu sắc hiện đại nhất trong những sản phẩm Westlife từng thực hiện. Filan nhắn nhủ khán giả hãy chờ đợi vì đây là album đặc biệt nhất trong chặng đường rất dài Westlife sống cùng âm nhạc.