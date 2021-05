Nhóm nhạc hàng đầu tạm dừng hoạt động vì scandal

Jeon So Yeon: Công ty quản lý thông báo trưởng nhóm Jeon So Yeon sẽ quay lại với vai trò nghệ sĩ solo và phát hành album mới vào tháng 6. Sau khi tham gia hai chương trình Produce 101 và Unpretty Rapstar, nữ rapper 23 tuổi nhận được nhiều lời khen cho tài năng vượt trội. Cô ra mắt khán giả lần đầu vào năm 2017 với đĩa đơn mang tên Jelly. Một năm sau, nữ thần tượng được giao đảm nhận vị trí trưởng nhóm (g)i-dle. Toàn bộ ca khúc chủ đề của nhóm đều do Jeon So Yeon sáng tác.