Nhóm nhạc Hàn suýt tan rã ngay sau khi ra mắt

Hai thành viên Oh My Girl chia sẻ nhóm nhạc từng đối mặt với nguy cơ kết thúc sớm sự nghiệp sau thời gian ngắn ra mắt.

Ngày 21/10, Naver đưa tin nhóm nhạc nữ Oh My Girl tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông và tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn họ trải qua trong giai đoạn đầu thành lập.

Các thành viên chia sẻ nhóm của họ từng đứng trước bờ vực tan rã cách đây 3 năm vì hoạt động mãi vẫn không nổi tiếng và gặp nhiều khó khăn trên con đường tìm kiếm hào quang.

Oh My Girl gặp nhiều gian nan trên con đường trở thành nhóm nhạc nổi tiếng showbiz.

Công ty chủ quản ra "tối hậu thư" nếu album mới không thành công, Oh My Girl sẽ biến mất trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Nữ thần tượng Seunghee chia sẻ cô đã khóc rất nhiều khi hay tin, còn các thành viên khác gần như sụp đổ tâm lý.

"Secret Garden là dự án chúng tôi phát hành trong thời gian đó. May mắn đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Đó là album giúp chúng tôi lần đầu giữ vị trí thứ nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc sau 1.009 ngày ra mắt", Seunghee chia sẻ.

Khi được hỏi làm thế nào họ có thể chịu đựng và vượt qua giai đoạn áp lực đó, Seunghee và Binnie cho biết: "Chúng tôi an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Ý chí tập thể cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của chúng tôi đã giúp Oh My Girl tồn tại trên thị trường".

Oh My Girl là nhóm nhạc nữ nằm dưới sự quản lý của WM Entertainment. Mới đây, họ nhận được sự chú ý sau khi phát hành album Nonstop cùng những chia sẻ về cuộc sống thực tập sinh khó khăn.

Trên chương trình On and Off của đài tvN, Hyojung, trưởng nhóm Oh My Girl tiết lộ vào năm 2019, cô không có đủ tiền để mua một dàn máy vi tính mới và phải vay mượn người thân. Do tiền lương ít ỏi, mỗi tháng cô chỉ có thể trả chị gái khoảng 170 USD và mới thanh toán xong khoản nợ thời gian gần đây.

Theo Dispatch, hiện tại, Hyojung, Mimi, Binnie, Arin và Seunghee của Oh My Girl đang sống ở các căn hộ một phòng khác nhau trong cùng một tòa nhà. Hai thành viên còn lại của nhóm là YooA và Jiho hiện ở cùng cha mẹ.