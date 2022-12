4. Nhóm nhạc Hàn Quốc nào được trả lương sau 2 tháng ra mắt? NewJeans

NMIXX

Le Sserafim

IVE Trong chương trình You Quiz on the Block phát sóng trên kênh tvN ngày 14/12, Giám đốc điều hành ADOR - Min Hee Jin - chia sẻ nhóm nhạc NewJeans được trả lương chỉ sau 2 tháng ra mắt. Theo bà Min Hee Jin, NewJeans đạt nhiều thành tích ở các mảng. Do đó, công ty đã trả thù lao cho các thành viên sau khoảng thời gian ngắn hoạt động. Ảnh: Insight.