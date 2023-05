Nhóm nhạc Hàn gây tranh cãi vì vũ đạo bò trên sân khấu

Vừa qua, nhóm nhạc Hàn Quốc Le Sserafim trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Unforgiven. Bài hát nhận phản hồi tích cực và đạt thứ hạng cao trên các trang âm nhạc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cư dân mạng đang chỉ trích vũ đạo của Unforgiven. Khán giả cho rằng một số động tác vũ đạo trong màn biểu diễn kỳ lạ hoặc không phù hợp với độ tuổi của các thành viên.

Cảnh hai thành viên Chaewon, Kazuha bò trên sàn được khán giả cho rằng không cần thiết và khá nhạy cảm. Trên diễn đàn trực tuyến Pann, động tác lắc người khi Yunjin đứng giữa Kazuha và Eunchae cũng được đem ra bàn luận. Khán giả bình luận động tác này lạc lõng và kỳ lạ. May mắn, Yunjin có khả năng trình diễn cao và tự tin nên cô xử lý tốt vũ đạo khó hiểu này.

Một số động tác khác trong bài được cho là quá khêu gợi hoặc không phù hợp, đặc biệt đối với thành viên chưa đủ tuổi vị thành niên Eunchae.

“Tôi không thích vũ đạo bài này bởi nó quá kỳ lạ. Vì vậy, tôi chỉ nghe nhạc”, “Ngay từ đầu tôi đã thấy vũ đạo của bài này không ổn”, “Bài này cả vũ đạo và giai điệu, phối khí quá tệ”, khán giả bình luận.

Le Sserafim ban đầu gồm 6 thành viên và trực thuộc Source Music - công ty con của tập đoàn HYBE. Sau đó, Kim Ga Ram rời nhóm vì vướng bê bối. Le Sserafim tiếp tục hoạt động với đội hình 5 thành viên.

Đây không phải lần đầu tiên nhóm gây tranh cãi về phong cách gợi cảm dù em út Eunchae sinh năm 2006. Mydaily đưa tin MV đầu tay Fearless của Le Sserafim có cảnh các thành viên nằm ra sàn rồi lắc hông. Khán giả cho rằng vũ đạo trên không phù hợp với hai em út vào thời điểm đó. Khi ấy, Kim Ga Ram 17 tuổi và Hong Eun Chae 16 tuổi.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.