Nhóm nhạc Gen Z bị quay lưng vì đạo nhái, mặc hở hang

Khán giả đồng loạt quay lưng khi phát hiện Le Sserafim sao chép vũ đạo của TWICE. Tân binh Kpop còn bị chỉ trích ăn mặc hở hang, không phù hợp độ tuổi.

Theo SCMP, người hâm mộ Kpop đang mong chờ những nhân tố mới oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc trong năm nay. Giữa sự đợi chờ này, Le Sserafim chiếm phần lớn sự chú ý không phải vì tài năng, mà là bởi loạt lùm xùm vây quanh.

Le Sserafim là nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên gồm Sakura, Huh Yunjin, Kazuha, Kim Garam, Hong Eunchae và Kim Chaewon (cựu thành viên IZ*ONE). Được sự hậu thuẫn từ Source Music và HYBE, nhóm ra mắt từ ngày 2/5 với mini album Fearless.

MV Fearless dấy lên tranh cãi khi xây dựng 6 cô gái theo phong cách gợi cảm và có cảnh các thành viên nằm ra sàn rồi lắc hông. Khán giả cho rằng vũ đạo không phù hợp với thành viên nhỏ tuổi, đặc biệt là hai em út Kim Ga Ram (17 tuổi) và Hong Eun Chae (16 tuổi).

Trên đà phản đối này, nhiều khán giả đào lại những scandal liên quan đến Le Sserafim và từng thành viên của nhóm.

Cáo buộc bạo lực học đường

Theo SCMP, ngay sau khi Source Music công bố thông tin 6 thành viên Le Sserafim, Kim Garam đã rơi vào tầm ngắm của dân mạng với scandal tấn công bạn học, khiến cô thu về lượng lớn antifan.

Cộng động mạng xứ Hàn có nhiều bài đăng tố cáo hành vi bạo lực học đường của nữ thần tượng. Người cáo buộc đã chia sẻ một số bức ảnh trong quá khứ của Garam làm bằng chứng. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng bạn bè của nữ ca sĩ đã đe dọa, quấy rối nạn nhân sau khi sự việc bị phanh phui.

HYBE và Source Music phủ nhận cáo buộc bạo lực học đường của thành viên Kim Garam. Ảnh: SCMP.

Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, HYBE và công ty mẹ Source Music đã lên tiếng phủ nhận. Họ nói trong thông cáo: "Chúng tôi đã tiến hành điều tra nội bộ và khẳng định rằng những lời buộc tội, vu khống kia được dựng lên một cách ác ý. Kim mới thực sự là nạn nhân của bắt nạt trên mạng và tin đồn sai sự thật trong thời gian đi học".

Tuyên bố kết thúc bằng câu: "Xin nhắc lại rằng chúng tôi sẽ nhờ cậy cơ quan pháp luật để xử lý hành vi phỉ báng này".

Mặc dù đại diện Le Sserafim đã giải thích, Kim Garam vẫn bị khán giả quay lưng. Nhiều người nói họ trở lại ủng hộ nếu công ty chứng minh được Garam trong sạch.

Nghi vấn sao chép vũ đạo

Ngày 30/4, trước thời gian ra mắt một tháng, HYPE đăng tải teaser hé lộ dòng nhạc, hình ảnh Le Sserafim sẽ theo đuổi. Các động tác nhảy trong teaser đã nhanh chóng bị khán giả tố là sản phẩm đạo nhái.

Cụ thể, động tác vòng tay ôm người của Le Sserafim làm gợi nhớ đến bài nhảy tương tự mà TWICE từng thể hiện ở I Can't Stop Me. Một tài khoản bình luận: "Nhóm có vẻ đi theo hướng girl crush - mạnh mẽ, cá tính và thời thượng - của BlackPink, nhưng vũ đạo lại sao chép y nguyên từ TWICE. Chuyện này là sao vậy?".

Động tác vũ đạo khiến Le Sserafim bị tố sao chép đàn chị TWICE. Ảnh: SCMP.

Đây không phải lần đầu Le Sserafim vướng tranh cãi đạo nhái. Video ra mắt của Huh Yunjin từng bị chỉ trích sao chép một cảnh trong MV Smile của ca sĩ Avril Lavigne. Clip của thành viên Kim Chaewon cũng được cho là "mượn" ý tưởng từ Ride 'em on down, MV đình đám của The Rolling Stones.

Khán giả đặt ra câu hỏi: "Hướng phát triển của Le Sserafim là tập trung vào tài năng hay tai tiếng?".

Trang phục gây tranh cãi

Tranh cãi khác mà Le Sserafim phải đối mặt là phong cách thời trang hở hang đến phản cảm, không phù hợp lứa tuổi thiếu niên của các thành viên, nhất là Eunchae (15 tuổi).

Theo dõi ảnh quảng bá của nhóm, khán giả không khỏi hoang mang trước sự kết hợp giữa trang phục quần vợt với giày cao gót được trưng diện bởi 6 cô gái. "Không ai có thể chơi quần vợt bằng đôi giày này!", một người bình luận.

Theo SCMP, bản chất của bộ cánh này không nhấn mạnh tính thể thao và chỉ làm cho động cơ đáng ngờ của HYPE và Source Music trở nên rõ ràng hơn: Khiến Le Sserafim càng được chú ý càng tốt.

Từ trang phục đến tạo dáng, những cô gái trẻ của Le Sserafim khiến người xem ngán ngẩm. Ảnh: SCMP.



Nỗi thất vọng về công ty chủ quản

Theo SCMP, HYPE và Source Music gây thất vọng vì đã không công khai bênh vực nhóm GFriend như cách họ vừa lên tiếng khẳng định thành viên Kim Garam của Le Sserafim không phải kẻ bắt nạt.

Báo Hàn đã trích dẫn dòng chia sẻ của một người hâm mộ: "Những cô gái mà bạn nâng đỡ từ đầu lại không nhận được sự bảo vệ tối thiểu trong 6 năm".

Trở lại năm 2015, Source Music thành lập nhóm GFriend với 6 thành viên đồng đều về ngoại hình, tài năng. Nhóm đã gặt hái những thành công nhất định, giành được giải thưởng tân binh và đạt doanh thu thương mại ấn tượng. Có thể nói trước mắt là đà thăng tiến vượt bậc của nhóm nhạc thần tượng.

Tuy nhiên, GFriend đã tan rã vào tháng 5/2021 sau khi hết hợp đồng. SinB tiết lộ cô và các thành viên khóc nhiều ngày khi không thể cùng nhau hoạt động.

Người hâm mộ GFriend cảm thấy thất vọng khi nhóm bị công ty chủ quản đối xử tệ. Ảnh: Source Music.

Khán giả bức xúc tố Source Music lợi dụng GFriend, bắt nhóm làm việc cật lực từ ngày này qua tháng nọ nhưng không trả tiền xứng đáng với danh tiếng, công sức họ bỏ ra.