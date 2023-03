Nhóm nhạc gây chú ý khi có bản sao Jennie, Lisa

Rora: Rora tên thật là Lee Da In, sinh năm 2008 tại Hàn Quốc. Nữ thần tượng hoạt động trong lĩnh vực giải trí từ khi còn nhỏ thông qua việc tham gia show tạp kĩ Man vs Child Korea và góp mặt trong vài bộ phim như My Contracted Husband, Mr. Oh. Đáng chú ý, Rora từng hoạt động trong nhóm nhạc thiếu nhi U.SSO GIRL cùng Hyein (NewJeans).