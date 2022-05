DIA phát hành album cuối cùng vào tháng 8. Sau đó, nhóm kết thúc hợp đồng với công ty quản lý và chính thức tan rã.

Ngày 11/5, tờ Hankook Ilbo đưa tin nhóm nhạc DIA tan rã sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền vào tháng 9. Một đại diện từ công ty quản lý của DIA - Pocket Doll Studio - xác nhận thông tin. Sau khi hợp đồng độc quyền với Pocket Doll Studio kết thúc vào tháng 9, tất cả thành viên DIA rời công ty quản lý mà không gia hạn.

Các thành viên gồm Eunice, Ki Hee Hyeon, Jung Chae Yeon, Yebin, Eun Chae, Joo Eun quyết định phát triển sự nghiệp riêng sau khi rời công ty quản lý. Trong đó, thành viên Jung Chae Yeon tập trung cho công việc diễn xuất.

DIA có kế hoạch phát hành album cuối cùng vào tháng 8. Đây là lần trở lại đầu tiên của DIA sau hơn 2 năm im ắng kể từ khi họ phát hành mini-album thứ 6 Flower 4 Seasons vào tháng 6/2020.

Nhóm nhạc DIA tan rã sau 7 năm hoạt động mờ nhạt.

DIA ra mắt vào năm 2015 với full album đầu tiên Do It Amazing. Trong khoảng 7 năm kể từ khi ra mắt, họ phát hành nhiều bài hát như Somehow, On That Road, Mr. WooWoo, Wow… nhưng không tạo được tiếng vang tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Tháng 12/2015, Ki Hee Hyeon và Jung Chae Yeon tạm thời rút khỏi nhóm để tham gia chương trình sống còn Produce 101 phát trên Mnet. Kết thúc chương trình Jung Chae Yeon trở nên nổi tiếng và lọt vào đội hình của nhóm nhạc dự án I.O.I. Tuy nhiên, thay vì giúp DIA được chú ý nhiều hơn, danh tiếng của Jung Chae Yeon dần sụt giảm.

DIA ban đầu ra mắt với đội hình 7 thành viên. Năm 2017, nhóm bổ sung hai thành viên mới là Jueun và Somyi. Tháng 10 cùng năm, Yebin và Somyi tham gia chương trình sống còn đài KBS - The Unit. Yebin lọt vào đội hình của nhóm nhạc dự án nhưng cũng không tạo được tiếng vang. Sau đó, 3 thành viên Eunjin, Jenny và Somyi lần lượt rời nhóm.