Nhóm nhạc của Taeyeon bị chỉ trích vì hát nhép

Nhóm nhạc dự án của SM Entertainment gồm những thành viên nổi tiếng và hoạt động nhiều năm. Tuy nhiên, họ gây thất vọng vì hát nhép.

Tờ Hankyung đưa tin nhóm nhạc GOT The Beat biểu diễn trong chương trình M Countdown của Mnet. Nhóm biểu diễn bài hát thuộc thể loại hip hop, R&B mang tên Step Back. Phần trình diễn của nhóm sau đó trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Khán giả chỉ trích việc GOT The Beat hát nhép, đặc biệt các thành viên trong nhóm là ca sĩ nổi tiếng với thâm niên nhiều năm hoạt động.

Trong một bài viết đăng trên diễn đàn Theqoo, người xem bày tỏ: “Âm thanh từ màn trình diễn M Countdown của GOT The Beat rất khác biệt. Tôi để ý thấy nốt cao của Taeyeon bị vỡ một chút, tôi nghĩ họ hát live điêu luyện. Nhưng sau khi xem lại video, tôi nhận thấy họ hát nhép 100%. Nếu muốn hát nhép, tại sao họ không phát luôn video gốc cho xong".

Theo khán giả, GOT The Beat đã nhép trên bản Live AR. Đây là cách hát nhép khá tinh vi. Bản Live AR không chỉ thu phần âm nhạc, giọng hát mà cả tiếng thở, lấy hơi, thậm chí vài nhịp chênh phô để chứng tỏ ca sĩ hát live. Một trong những bằng chứng chứng tỏ việc GOT The Beat hát nhép là việc Taeyeon khép miệng khi phân đoạn của cô chưa kết thúc.

Nhóm nhạc gồm 7 thành viên nổi tiếng nhưng gây thất vọng. Ảnh: SM Entertainment.

Sự việc khiến khán giả tranh luận. Họ tỏ ra thất vọng vì một nhóm nhạc như GOT The Beat lại hát nhép. Trong nhóm, BoA được xem như “nữ hoàng Kpop” với nhiều năm “chinh chiến” ở cả thị trường Hàn Quốc, Mỹ lẫn Nhật Bản. Taeyeon là trưởng nhóm kiêm hát chính của SNSD. Trong khi đó, Wendy, Seulgi hay Winter cũng đảm nhận vai trò hát chính trong nhóm nhạc của họ.

“Nếu họ không hát live, tại sao họ lại là thần tượng và ca sĩ. Công việc của một ca sĩ không phải là hát sao?. Nếu nhảy giỏi, tại sao họ không trở thành vũ công", “Cách họ ghi lại âm thanh của hơi thở, đúng là đang lừa người xem. Ý định đó là không trong sáng. Việc fan cố gắng tán thưởng họ bằng cách nói họ thường hát live giỏi là đang cùng nhau ủng hộ hệ thống này”, khán giả chỉ trích.

"Tôi ước truyền thông xử lý nghiêm túc với chủ đề này. Những ngày này, mọi người chỉ trích nhau vì đã đánh lừa người tiêu dùng. Và những người có ảnh hưởng phải tiết lộ sự thật có quảng cáo nhúng trong video của họ. Họ nhận nhiều sự ghét bỏ. Nhưng các thần tượng cứ giả vờ như thể họ đang hát live và họ được thông cảm ngay cả khi đã hát nhép 100%. Điều đó thật vô lý", một khán giả bình luận.

GOT The Beat là nhóm nhạc dự án được thành lập bởi SM Entertainment. Nhóm gồm 7 thành viên là BoA, Taeyeon, Hyoyeon (SNSD), Wendy, Seulgi (Red Velvet) và Karina, Winter (aespa).