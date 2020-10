Nhóm nhạc của Lee Hyori vượt qua BTS, BlackPink

"Don't Touch Me" của Refund Sisters vượt qua BTS, BlackPink và dẫn đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Nhóm do Lee Hyori thành lập qua chương trình Hangout with Yoo.

Ca khúc đầu tay của nhóm nhạc dự án Refund Sisters mang tên Don't Touch Me ra mắt ngày 10/10 đã dẫn đầu tất cả bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc sau 24 giờ đầu tiên phát hành. Bài hát thậm chí vượt qua Dynamite của BTS và Lovesick Girls của BlackPink để đạt chứng nhận perfect all-kill. Perfect all-kill (đứng đầu tất cả bảng xếp hạng, bao gồm thời gian thực và hàng tuần) là thành tích không phải nhóm nhạc nào cũng làm được. Refund Sisters gồm 4 thành viên Lee Hyori, Uhm Jung Hwa, Hwasa (Mamamoo) và rapper Jessi được thành lập thông qua chương trình Hangout with Yoo. Trong thời gian hoạt động cùng nhóm Refund Sisters, các thành viên đổi nghệ danh thành Chun Ok (Lee Hyori), Man Ok (Uhm Jung Hwa), Sil Bi (Hwasa) và Eun Bi (Jessi). MC Yoo Jae Suk tham gia nhóm nhạc với tư cách quản lý, nhà sản xuất. Refund Sisters có phong cách mạnh mẽ, cá tính. Refund Sisters đang nắm ưu thế trên bảng xếp hạng. “Hyori, ngày nào tôi cũng cảm thấy vui mừng và hạnh phúc khi được tham gia dự án này. Cảm ơn bạn đã đề nghị tôi tham gia Refund Sisters”, Uhm Jung Hwa đăng lên trang cá nhân ngày 12/10 để ăn mừng chiến thắng của Don't Touch Me. Trước đó, Uhm Jung Hwa và Lee Hyori đã lo lắng trong quá trình thực hiện ca khúc. Thậm chí Uhm Jung Hwa bật khóc chia sẻ: “Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôi nghĩ rằng tôi đã không đủ chăm chỉ để có thể cải thiện giọng hát. Giọng hát của tôi không còn tốt như trước, tôi cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt trong lối mòn”. Jun Goon và bộ đôi Black Eyed Pilseung là người thực hiện Don't Touch Me. Họ đứng sau các ca khúc nổi tiếng của TWICE, Sistar… Tương tự đợt quảng bá của SSAK 3 (gồm Lee Hyori, Yoo Jae Suk, Bi Rain), doanh thu từ hoạt động của Refund Sisters được dùng với mục đích từ thiện. Lisa (BlackPink) thân mật với bạn diễn trong MV mới Trước khi phát hành MV "Lovesick Girls", BlackPink lập kỷ lục nhóm nữ đầu tiên tại Kpop có 1 triệu bản album đặt trước.

Minh Hạo