Nhóm nhạc của Cổ Thiên Lạc được kỳ vọng nổi tiếng như BlackPink

Trong vai trò ông bầu, tài tử Cổ Thiên Lạc giới thiệu nhóm nhạc nữ hứa hẹn sẽ là màu sắc khác biệt ở thị trường Hàn Quốc.

Theo South China Morning Post, Cổ Thiên Lạc sẽ ra mắt nhóm nhạc Skyle vào ngày 4/8. Trong 4 thành viên của nhóm, ngoài Erin là người Trung Quốc, ba người còn lại gồm Chaeyeon, Ginny và Ujeong đều xuất thân ở Hàn Quốc.

Trong đó, Chaehyun (21 tuổi) làm trưởng nhóm. Cô có khả năng thanh nhạc, nhảy và sáng tác nổi trội. Ginny (22 tuổi) tốt nghiệp Đại học Dankook, đảm nhận vị trí rapper. Erin là visual còn em út Ujeong là vũ công chính.

Tên Skyle được viết tắt từ chữ "Show the Kinetic and Youth Leading a new Episode". Các cô gái theo đuổi phong cách cá tính và gợi cảm. Tạo hình trình làng của họ có chủ đề Red Queen.

Tạo hình của nhóm trong sản phẩm debut. Ảnh: South China Morning Post.

Sản phẩm đầu tiên của Skyle mang tựa đề Fly Up High. Trong poster giới thiệu ca khúc, 4 cô gái được nhìn thấy mặc trang phục gợi cảm màu gold, ngồi trên ngai vàng và đầu đội vương miện. Tạo hình này làm liên tưởng đến nhóm BlackPink.

Có bình luận cho rằng Skyle bắt chước phong cách BlackPink, song những ý kiến ủng hộ thì kỳ vọng Skyle sẽ tạo nên sức ảnh hưởng giống nhóm nhạc đàn chị.

"Skyle là nhóm nhạc đầu tiên của Koo's Good Luck Entertainment - công ty trước nay vốn chỉ ký hợp đồng với diễn viên hoặc nghệ sĩ solo. Các thành viên của Skyle là những người xuất sắc từ cuộc tuyển chọn khắp châu Á" - South China Morning Post viết.

4 cô gái của Skyle được báo cáo đã trải qua khóa đào tạo khắc nghiệt trong 3 đến 4 năm, thậm chí có người phải mất 7 năm mới được ra mắt.

Skyle được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công như nhóm BlackPink. Ảnh: South China Morning Post.

Ban đầu, ngày ra mắt của Skyle được ấn định là 19/7, nhưng phải dời lại do nhân viên công ty dương tính với Covid-19. Good Luck Entertainment là công ty con của One Cool Group do nam diễn viên Cổ Thiên Lạc thành tập vào năm 2013.

One Cool Group đã hợp tác với Jacso Entertainment để thành lập One Cool Jacso Entertainment Limited vào năm 2016, chuyên quản lý các nghệ sĩ ở Trung Quốc đại lục.