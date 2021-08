Nhóm nhạc có thành viên được đặt tên theo 7 vị vua thế giới

Nhóm nhạc tân binh Kingdom lần lượt ra mắt 7 album được lấy cảm hứng từ 7 vị vua trong lịch sử.

Các thành viên Jahan, Chiwoo, Dann, Arthur, Ivan, Mujin và Louis của nhóm Kingdom nghe không giống những tên điển hình của ca sĩ Hàn Quốc. Trên thực tế, nghệ danh của họ được đặt theo tên 7 vị vua của thế giới. Theo South China Morning Post, những nhân vật lịch sử đã truyền cảm hứng cho sự nghiệp của các chàng trai này.

“Khi lần đầu nghe đến tên nhóm và tên các thành viên, tôi cảm giác như thể rất hoành tráng”, thành viên Mujin (tên thật Ko Sung Ho) chia sẻ.

Khán giả có thể nghĩ rằng nhóm tự cao và hoang tưởng với tên Kingdom, nhưng Mujin lại cho đây là thử thách mà họ cần phải chinh phục.

Tạo hình mang đậm hơi thở hoàng gia của 7 thành viên Kingdom. Ảnh: South China Morning Post.

Tự tin về sự khác biệt

Chất tự sự góp phần quan trọng trong các bản nhạc K-pop. Tuy nhiên, Kingdom được đánh giá là đi trước và vượt xa những mô tuýp quen thuộc: 7 album đầu tiên của họ sẽ tập trung vào việc kể câu chuyện liên quan đến 7 vị vua mà các thành viên được đặt tên, và album thứ 8 sẽ tổng hợp tất cả vị vua đó.

Nhóm đã phát hành album đầu tiên History of Kingdom: Part 1 Arthur vào tháng 2, tiếp theo là album History Of Kingdom: Part II . Chiwoo hồi tháng 7. Thông qua loạt album History of Kingdom, Kingdom hy vọng tạo ra ảnh hưởng và vị trí riêng trên bản đồ âm nhạc.

Trưởng nhóm Dann (Jung Seung Bo) phát biểu: “Các album là định nghĩa mới và độc đáo đối với chúng tôi. Nó không nhất thiết phải là những giai điệu hoặc câu chuyện đã mang lại cảm giác thân quen cho khán giả”.

Minh chứng rằng hai đĩa đơn Excalibur và Karma với các màn trình diễn của nhóm đã được lấy cảm hứng từ thần thoại Arthurian và truyền thuyết Trung Quốc.

Thành viên Arthur (Jang Yun Ho) cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực khi thực hiện cảnh rút kiếm từ một hòn đá trong MV. “Đối với album mở màn, chúng tôi muốn quyết liệt và tạo ra tác động lớn hơn cả”, anh bày tỏ suy nghĩ.

Họ cho rằng từng album sẽ khai mở những khía cạnh mới mà công chúng khó hoặc ít được chứng kiến ở bất kỳ nhóm nhạc nào trong quá khứ. Arthur nói với album thứ hai, nhóm tự tin nâng tầm thông qua việc lồng ghép phong cách múa đương đại.

Từ trái qua lần lượt là Jahan, Ivan, Dann, Chiwoo, Arthur, Louis và Mujin. Ảnh: South China Morning Post.

Theo South China Morning Post, đĩa đơn Karma nói về nỗi đau và trách nhiệm của vua Chiwoo. Trong MV, vương quốc của Chiwoo được tái hiện qua các giai đoạn thịnh vượng đến sụp đổ. Nhóm đã đặt ra nhiệm vụ gợi lại những hình ảnh sống động nhất của thời kỳ này, nhưng bằng cách mới mẻ hơn.

“Chúng tôi đã sử dụng nhiều phong cách nhảy hiện đại và truyền thống khác nhau để truyền tải cho người xem những cảm xúc khác biệt", một thành viên chia sẻ.

Mỗi thành viên Kingdom sẽ hóa thân thành vua của một vương triều riêng. Một số lấy cảm hứng từ tự nhiên, chẳng hạn như Ivan (Park Yoo Sung) - vua của tuyết, và Jahan (Lim Ji Hun) - vua của mặt trời. Những người khác là siêu hình, với Dann - vua của sự thay đổi và Louis (Yang Dong Sik) - vua của cái đẹp. Mỗi người đóng vai chính cho một album cụ thể.

"Chúng tôi đảm bảo 7 thành viên đều tỏa sáng dù là trong album được lấy cảm hứng từ vị vua nào. Ở mỗi album, ai cũng đóng góp vai trò quan trọng. Nếu người này là nhân vật chính, người kia sẽ chịu trách nhiệm tích cực quảng bá cho album", Louis chia sẻ.

Cẩn thận trong việc sử dụng tư liệu lịch sử

Ngày nay, thuật ngữ Kingdom rất thịnh hành trong nền công nghiệp giải trí xứ Hàn, từ phim (Vương triều xác sống) đến loạt cuộc thi Kpop và các trò chơi nổi tiếng. Song, các thành viên nhóm Kingdom tự tin rằng họ không bị nhầm lẫn.

Mỗi lần chuẩn bị cho album mới, 7 chàng trai Kingdom sẽ đi sâu vào câu chuyện mà họ đang kể.

Nhóm nhạc Kingdom đi theo phong cách khác biệt. Ảnh: Carousell.

Mujin từng chia sẻ công ty quản lý GF Entertainment đã giúp nhóm tìm hiểu chi tiết câu chuyện và mỗi người có cách nhìn nhận riêng về văn hóa, lịch sử gắn liền với nhân vật mà họ hóa thân thành.

Một số xem phim điện ảnh hoặc truyền hình để lấy cảm xúc, trong khi những người còn lại tập trung nghiên cứu bối cảnh lịch sử.

Trả lời phỏng vấn, thành viên Dann nói rằng điều cốt yếu nhất là phải tôn trọng tuyệt đối tư liệu lịch sử và văn hóa của các vị vua. Họ phải đảm bảo sự biến tấu mới lạ nhưng không làm sai lệch sự thật.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là kể chuyện được lấy cảm hứng từ những nền văn hóa khác nhau khắp thế giới. Trong 10 năm sống và làm việc ở Dubai, tôi đã gặp nhiều bạn bè ngoại quốc và tìm hiểu về đất nước của họ. Việc này giúp tôi có thêm kiến thức và kinh nghiệm để thổi vào màn trình diễn của mình”, trưởng nhóm nói.

Nam ca sĩ đặc biệt quan tâm đến phản ứng của mọi người trên mạng xã hội. Anh từng chia sẻ một video khiến người khác cảm giác như bị xúc phạm. Từ đó, Dann nhận ra rằng bản thân phải ý thức hơn để không làm tổn thương bất kỳ ai.

Theo South China Morning Post, nhóm đang chuẩn bị phát hành album tiếp theo trong chuỗi album History of Kingdom. Bất chấp những khó khăn của đại dịch, Kingdom đặt quyết tâm cao thành quả mang về sẽ đúng như kỳ vọng.