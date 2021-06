Nhóm nhạc có tất cả thành viên mua nhà triệu USD

7 chàng trai của nhóm nhạc BTS đều sở hữu nhà riêng đắt đỏ tại Seoul, Hàn Quốc sau thời gian đi hát và nổi tiếng toàn cầu.

Theo SCMP, nhóm nhạc BTS từng trải qua thời gian khó khăn, từ lúc còn ngủ giường tầng trong ký túc xá thực tập sinh đến không gian ngủ trong căn phòng chật chội.

Hiện tại, họ trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop, tên tuổi nổi tiếng toàn cầu. Sau 8 năm đi hát và nổi tiếng, 7 chàng trai của HYBE Corporation đều sở hữu nhà riêng đắt đỏ ở những khu phức hợp xa hoa bậc nhất Hàn Quốc.

7 thành viên BTS đều sở hữu nhà riêng.

RM và Jimin tậu căn hộ ở Nine One Hannam

Theo Skye Daily, RM mua nhà giá 5,69 triệu USD bằng tiền mặt. Nam ca sĩ đứng tên căn hộ từ ngày 25/5. Nhà mới của RM có tổng diện tích khoảng 293,93 m2.

Cùng lúc, thành viên Jimin mua căn hộ chung tòa nhà với đồng nghiệp nhóm BTS. Nam ca sĩ thanh toán 5,3 triệu USD tiền mặt cho nhà đầu tư.

Căn hộ của RM và Jimin bao gồm ba phòng ngủ, một phòng làm việc, phòng khách, nhà bếp và khu vực ăn uống riêng. Bên dưới căn hộ là bãi đỗ xe lớn.

RM và Jimin chọn Nine One Hannam làm nơi ở.

Giải thích lý do chênh lệch giá cả dù hai căn hộ có cùng diện tích, các chuyên gia nhà đất cho rằng nhà của RM có tầm nhìn đẹp, diện tích sân thoáng đãng hơn căn hộ của Jimin.

Theo SCMP, Nine One Hannam hiện là khu chung cư đắt đỏ nhất ở Seoul. Phức hợp được mệnh danh là Beverly Hills của Hàn Quốc. Nine One Hannam có vị trí đắc địa, nằm gần sông Hàn và núi Namsan, được trang bị hệ thống an ninh xác minh bốn bước và các tiện nghi như phòng tiệc, sân golf, hồ bơi và phòng ăn sang trọng.

Bữa sáng tại khu chung cư được cung cấp bởi đầu bếp từ nhà hàng nổi tiếng. Bởi, bất động sản là chỗ ở lý tưởng của nhiều ngôi sao hàng đầu.

Sau khi mua căn hộ đắt đỏ, hai idol Hàn trở thành hàng xóm của những ngôi sao hàng đầu như G-Dragon, So Ji Sub và Jun Ji Hyun. Căn hộ mới của RM và Jimin nằm gần Hannam the Hill - nơi ở chung của nhóm BTS.

J-Hope và Jung Kook sống ở Seoul Forest Trimage

Seoul Forest Trimage được biết đến là một trong những khu phức hợp, căn hộ nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Đây là nơi ở của nhiều thần tượng nổi tiếng, bao gồm Sunny (SNSD), Yura (Girl's Day) và Kim Jae Joong (JYJ).

Năm 2016, J-Hope tham gia vào hội siêu giàu sau khi mua nhà ở Seoul Forest Trimage. Nam ca sĩ mua căn hộ rộng 84,83 m2, có tầm nhìn ra sông Hàn. 3 năm sau, J-Hope tiếp tục sắm căn hộ thứ hai tại phức hợp Seoul Forest Trimage. Nhà mới rộng 152,17 m2, trị giá 3,3 triệu USD .

J-Hope và Jung Kook từng mua nhà ở Seoul Forest Trimage.

Jung Kook là em út của BTS. Ngoài việc nổi tiếng với tư cách thành viên nhóm nhạc 7 thành viên, nam ca sĩ còn thành công với sự nghiệp solo. Sau thời gian nổi tiếng, anh lần đầu mua nhà ở Seoul Forest Trimage năm 2019. Căn hộ rộng gần 70 m2, trị giá 1,7 triệu USD và được nam ca sĩ thanh toán bằng tiền mặt.

Đến tháng 1/2021, Jung Kook tiếp tục tậu nhà ở Itaewon thuộc quận Yongsangu, Seoul, Hàn Quốc, theo E! Today. Các chuyên gia bất động sản cho biết idol Hàn mua nhà từ tháng 11/2020 với giá khoảng 7 triệu USD . Nơi ở mới của Jung Kook được xây dựng từ năm 1976 với tổng diện tích sàn là 230,74 m2.

Căn hộ của Suga và V tại Hannam Riverhill

Hai thành viên Suga và V cùng đến từ quê hương Daegu. Theo MBC, Suga mua nhà từ tháng 8/2018. Nam ca sĩ tậu căn hộ ở Hannam Riverhill nằm trong khu UN Village ven sông Hàn. Nơi đây được mệnh danh là khu vực chỉ giành cho 0,1% giới siêu giàu ở Hàn Quốc.

Sau khi sắm căn hộ, nam diễn viên trở thành hàng xóm của T.O.P (Big Bang) và nhiều CEO nổi tiếng.

Suga mua nhà gần khu UN Village.

Không giống phần lớn các thành viên trong nhóm mua bất động sản ở Hannam, V chọn tậu căn hộ ở Gangnam. Theo Lifestyle Asia, V mua căn hộ ở SK Apelbaum vào năm 2019 với giá 4,55 triệu USD .

Căn hộ rộng khoảng 282 m2, nằm ở tầng 15 được nam ca sĩ thanh toán bằng tiền mặt. Đây là nơi ở của nhiều ngôi sao, giới tài phiệt và có an ninh cao.

Nơi ở chung của BTS

Trước khi tậu nhà riêng như hiện tại, các thành viên BTS chuyển từ chỗ ở chật hẹp sang khu Hannam the Hill từ năm 2017. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Hannam the Hill nằm trong top những căn hộ đắt nhất nước từ năm 2015-2020.

Bảy thành viên từng sống trong căn hộ rộng đến 2.150 m2. Người hâm mộ được dịp xem bên trong nhà ở, lúc nhóm quay video phản ứng tin được đề cử giải Grammy. MV Life Goes On của nhóm cũng được quay tại đây.

Jin mua căn hộ ở nơi sinh hoạt chung của nhóm BTS.

Jin - thành viên lớn tuổi nhất nhóm BTS - được định giá có khối tài sản khoảng 20 triệu USD . Nam ca sĩ mua nhà chung khu sinh hoạt chung của BTS. Theo SCMP, Jin tậu căn hộ thuộc quận Hannam, Seoul với giá 1,78 triệu USD vào năm 2018. Một năm sau, idol Hàn bán lại và mua căn hộ lớn hơn ở cùng địa điểm.