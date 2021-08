Nhóm nhạc có ngoại hình khiến vệ sĩ không thể rời mắt

Khi được yêu cầu kể tên thần tượng đẹp nhất từng gặp, họ lập tức chọn TWICE. Họ làm vệ sĩ cho nhóm nhạc của JYP từ lần đầu tiên TWICE đứng trên sân khấu biểu diễn. Yang Tae Il thậm chí là fan của 9 cô gái. Anh luôn đứng ở khu vực gần sân khấu biểu diễn và không rời khỏi vị trí cho đến khi TWICE hoàn thành tiết mục.