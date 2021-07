Nhóm nhạc có một không hai gây nguy hại cho Kpop

MSG Wannabe cùng nhiều nhóm nhạc dự án càn quét bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chuyên gia âm nhạc cho rằng sự xuất hiện của họ là không công bằng với ca sĩ trẻ.

MSG Wannabe - một nhóm nhạc gồm các nghệ sĩ nam nổi tiếng - xuất hiện trong chương trình truyền hình Hangout With Yoo, đang vươn lên thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc.

The Korea Times nhận định MSG Wannabe khác xa một nhóm nhạc Kpop điển hình. Nhóm bao gồm nghệ sĩ hài, ca sĩ và diễn viên, trong đó có 2 người ở độ tuổi 50 và 3 người ở độ tuổi 30. Đặc biệt, tên của MSG Wannabe được đặt dựa trên bột ngọt (MSG) - một thành phần phụ trong đồ ăn vặt.

Nhóm nhạc “độc nhất vô nhị”

Theo The Korea Times, nhóm nhạc dự án được thành lập thông qua loạt buổi casting do nhân vật hư cấu Yooyaho (MC quốc dân Yoo Jae Suk thủ vai) đang là điểm nhấn mới trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Nhóm gồm diễn viên hài Ji Suk Jin (nghệ danh Byuloo-G), ca sĩ KCM (Kang Chang Mo), Wonstein, Parc Jae Jung, Kim Jung Min (Kim Jung Soo), Simon D (Jung Ki Suk) và các diễn viên Lee Dong Hwi, Lee Sang Yi.

Qua chương trình, các nghệ sĩ tái hiện hình ảnh của SG Wannabe, một trong những nhóm nhạc ballad nổi tiếng nhất từ đầu những năm 2000. Thành công của chương trình dẫn đến sự hồi sinh của hàng loạt bài hit từ đầu năm 2000, bao gồm các ca khúc của SG Wannabe như Timeless và Lalala hay Journey to Atlantis của nhóm nhạc nữ Kpop, Laboum. Những bài hát kể trên quay lại bảng xếp hạng và vươn lên những vị trí đầu tiên sau nhiều năm phát hành.

Nhóm nhạc MSG Wannabe.

Ngoài việc làm mới những ca khúc cũ, MSG Wannabe cũng phát hành sản phẩm mới mang tên Foolish Love. Trên Melon - nền tảng nhạc số chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc - bài hát Foolish Love của MSG Wannabe đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày và hàng tuần, thậm chí đánh bại những bài hát ăn khách đến từ các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng như Next Level của aespa hay bản hit đứng đầu Billboard của BTS là Butter. MSG Wannabe ra mắt chính thức vào ngày 3/7 trên show Music Core của đài MBC.

The Korea Times thống kê Foolish Love có 40% từ phát trực tuyến và 60% từ lượt tải xuống trong 24 giờ qua. Đây là con số đáng ngưỡng mộ và khó có được ngay cả với các nhóm nhạc có lượng fan hùng hậu, vì lượt phát trực tiếp chỉ được tính một lần cho mỗi người dùng.

Only You, một ca khúc khác của nhóm, cũng đứng trong top 10 ở tất cả bảng xếp hạng. Hai ca khúc đều được phát hành vào đầu tháng 7. Ngoài 2 ca khúc kể trên, những bản nhạc được làm mới do MSG Wannabe thể hiện cũng gây chú ý.

Đây không phải lần đầu tiên các nhóm nhạc dự án thành lập trên Hangout With Yoo càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Năm 2020, SSAK 3 - được thành lập bởi Yoo Jae Suk, Lee Hyo Ri, Rain - đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc với bản làm lại của ca khúc nhạc dance nổi tiếng năm 1994 là Beach Again và Play That Summer. Cùng năm đó, nhóm nhạc Refund Expedition gồm 4 nữ nghệ sĩ Uhm Jung Hwa, Lee Hyori, rapper Jessi và Hwasa của nhóm nhạc nữ MAMAMOO - gây chú ý.

Tước đi cơ hội của ca sĩ trẻ?

Theo The Korea Times, một số nhà phê bình cho rằng việc các nghệ sĩ nổi tiếng thành lập nhóm nhạc dự án thông qua chương trình truyền hình sau đó thống trị bảng xếp hạng như MSG Wannabe hay trước đó là SSAK3, Refund Expedition gây nguy hiểm và dẫn đến sự thiếu công bằng cho ngành công nghiệp âm nhạc.

Trước đó, khi SSAK3 phủ sóng thị trường âm nhạc Hàn Quốc, Ha Jae Keun, một nhà bình luận văn hóa ở Seoul, cho biết với tờ Yonhaps News, SSAK3 có thể được ưu ái hơn các ngôi sao đương đại bởi sự tồn tại của họ gợi lại ký ức về những ngày xưa tươi đẹp của khán giả ở bất cứ độ tuổi nào.

SSAK 3 gồm 3 thành viên Yoo Jae Suk, Lee Hyo Ri, Rain.

"Khán giả đại chúng có xu hướng thưởng thức những ca khúc vừa sôi động vừa có chút tình cảm, hoài niệm. SSAK3 thể hiện cả 2 cảm xúc đó trong bài hát của họ, đồng thời ca từ nhóm truyền tải dễ hiểu", Ha Jae Keun nói.

Tuy nhiên, một số chuyên gia đã bày tỏ sự dè dặt về việc liệu nhóm có thực sự xứng đáng với tất cả lời khen ngợi mà họ nhận được hay không. Theo nhà phê bình nhạc pop Chung Min Jae, những nhóm nhạc dự án như MSG Wannabe, SSAK3, Refund Expedition đã nhận được sự hẫu thuận quá lớn từ mạng lưới truyền hình. Đổi lại với ca sĩ mới, họ có thể mất rất nhiều thời gian và công sức mới có được điều đó.

Nhà phê bình nhạc pop Chung Min Jae nói: “Tôi nghĩ sự nổi tiếng của ban nhạc bắt nguồn hoàn toàn từ sức mạnh của truyền hình chứ không phải âm nhạc”.

Chung Min Jae nhận thấy sự bùng nổ đằng sau những nhóm kể trên là một phần của xu hướng âm nhạc mới. Theo đó, họ tìm kiếm chỗ đứng trong lòng khán giả đại chúng thông qua các phương tiện truyền thông như phim ảnh, quảng cáo, chương trình truyền hình chứ không phải âm nhạc.

Những người khác lại đặt câu hỏi liệu có thích hợp để MBC đưa các nhóm nhạc dự án vào chương trình âm nhạc hàng tuần Music Core hay không. Đây vốn là nơi mà các công ty giải trí nhỏ và ca sĩ mới ra mắt mong mỏi và vất vả trong nhiều năm mới có cơ hội biểu diễn.

"Là người hâm mộ của chương trình truyền hình, thích nghe nhạc, tôi vui mừng khi thấy họ thành công. Nhưng trong thời đại ngày nay, khi tiêu chuẩn công bằng luôn được đề cao ở các tổ chức công, người ta đặt câu hỏi liệu đài truyền hình có đang tước đi cơ hội và hy vọng của các ngôi sao trẻ hay không”, một quan chức ngành giải trí xin được giấu tên nói với Yonhap News.

Đáp lại những tranh cãi, MBC tuyên bố tất cả số tiền thu được từ việc bán album và quảng bá của các nhóm dự án được quyên góp cho tổ chức từ thiện.