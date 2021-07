Nhóm nhạc bất ngờ nổi tiếng nhờ cung thủ Olympic Tokyo

Nhóm nhạc bốn thành viên Lucy trở nên nổi tiếng, ca khúc "lội ngược dòng" bảng xếp hạng nhờ An San - cung thủ giành 3 huy chương vàng tại Olympic Tokyo.

Trong bài đăng ngày 31/7, Xports News đã đề cập đến việc cung thủ hàng đầu Hàn Quốc An San đặc biệt yêu thích nhóm nhạc Lucy trong video phỏng vấn mới.

Khi được hỏi muốn đề cử bài hát gì cho khán giả, An San nhấn mạnh rằng cô muốn mở bài Khai hoa của nhóm. Cung thủ 20 tuổi cũng bày tỏ niềm nuối tiếc khi phải có mặt tại khu huấn luyện cho vận động viên Olympic nên không thể đến dự đêm nhạc của Lucy.

Nhóm Lucy bất ngờ nổi tiếng nhờ cung thủ An San.

Sau khi đoạn video trên được đăng tải, nhóm nhạc Lucy đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ tác động của An San. Tên nhóm đứng đầu mục tìm kiếm real time trên MelOn, ca khúc Khai hoa cũng nhanh chóng lội ngược dòng trên hàng loạt bảng xếp hạng nhạc số.

Lucy đã gửi lời cảm ơn An San trước tình cảm cô dành cho nhóm. Thành viên Won Sang thậm chí mở livestream trong 3 giờ để chờ An San, sẵn sàng chơi bất kỳ bản nhạc nào nữ cung thủ yêu cầu.

Nhóm nhạc Lucy vừa ra mắt khán giả vào mùa hè năm 2020, trực thuộc Mystic Story - công ty quản lý nổi tiếng với các giọng ca thực lực. Nhóm đã phát hành liên tiếp 5 album và single nhưng không nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Nhờ An San, bốn thành viên bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Hàn.

An San sinh năm 2001, là cung thủ đang thi đấu tại Olympic Tokyo. Cô đã mang về 3 trong tổng số 5 huy chương vàng của đoàn thể thao Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae In đã viết thư tay cảm ơn An San, khán giả xứ kim chi còn gọi cô là người hùng của đất nước.