Nhóm người Việt bị kết án ở Anh vì rửa tiền

Một tòa án Anh gần đây đã kết án một nhóm, bao gồm người Việt, lợi dụng sinh viên và các tiệm nail để rửa tiền lên tới 4 triệu bảng Anh, theo ITV News.

Tòa án Southwark Crown kết án 4 phụ nữ người Việt vì các tội danh tàng trữ, chuyển đổi tài sản do phạm tội mà có, ITV đưa tin hôm 6/9.

My Ha Do (31 tuổi), ở London, bị phạt ba năm tù. Vào tháng 11/2021, người này bị buộc một tội danh âm mưu cung cấp cần sa, hai tội danh chuyển đổi tài sản do phạm tội mà có và hai tội vận chuyển tài sản phạm tội, với số tiền trị giá gần 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,3 triệu USD ).

Sau một phiên tòa xét xử riêng biệt vào tháng 3, ba phụ nữ khác cũng bị kết tội rửa tiền nghiêm trọng.

Hanh Tuyet Nguyen (43 tuổi), ở Dale Road, Shropshire, bị kết 2 tội danh che giấu tài sản phạm tội và một tội danh khác.

Thi Ngoc Nguyen (31 tuổi), ở đường Broomfield, Bristol, bị kết tội vận chuyển tài sản phạm tội và tàng trữ tài sản phạm tội.

Thi Phuong Huyen Phan (35 tuổi), ở Willoughby Road, London, bị kết tội che giấu tài sản phạm tội.

Tại buổi tuyên án hôm 5/9, họ lần lượt bị tuyên 2 năm, 18 tháng và 10 tháng án treo.

Nhóm tội phạm gồm nhiều phụ nữ Việt bị tuyên án ở Anh vì rửa tiền. Ảnh: ERSOU.

Ly Thi Hoai Pham (53 tuổi), không có địa chỉ cố định, trước đây đã phạm tội chuyển đổi tài sản phạm tội và âm mưu cung cấp cần sa. Người này bị phạt tù 6,5 năm.

Một trong những người khác bị bắt là Geraldo Baci, được xác định là đã được cung cấp nhân công cho hoạt động buôn bán cần sa.

Khi cảnh sát lục soát nhà của người này, họ đã thu giữ số cần sa trị giá khoảng 25.000 bảng Anh (khoảng 29.000 USD ) cũng như 5.000 bảng Anh (khoảng 5.800 USD ) tiền mặt.

Baci (30 tuổi), đến từ Bedford, bị kết tội tàng trữ cần sa với ý định buôn bán và sở hữu tài sản phạm tội. Người này bị kết án 16 tháng tù.

Nhóm tội phạm được mô tả lợi dụng sinh viên Việt Nam tại một trường đại học ở Anh để nhận hàng triệu bảng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản của họ.

Số tiền này sau đó được chuyển cho các công dân Việt Nam khác tại Anh đang điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu quần áo sang Việt Nam. Tiền cũng được rửa qua một số tiệm làm móng, theo Đơn vị Hoạt động Đặc biệt Khu vực miền Đông (ERSOU), đơn vị đã phát hiện nhóm tội phạm rửa tiền.

Các nhà điều tra cho biết số tiền được rửa lên tới khoảng gần 4,2 triệu bảng Anh ( 4,87 triệu USD ).

Số tiền này có được từ các hoạt động phi pháp như vận chuyển trái phép người từ Pháp vào Anh với mức phí khoảng từ 7.000 bảng đến 11.500 bảng (khoảng 8.120 USD đến 13.340 USD ).

Một số người trong số này sau đó được đưa đến làm công nhân trong các trại cần sa.

Det Con Paul Gillick từ ERSOU cho biết: “Đây là hoạt động quy mô và rất tinh vi, nhằm che giấu một lượng lớn tiền mặt của tội phạm xuyên biên giới”.

“Những băng nhóm này thường tìm kiếm sự giúp đỡ chuyển tiền nhằm tránh bị phát hiện. Mọi người cần phải khôn ngoan đối với điều này”, ông cảnh báo và nói thêm rằng “bạn rất có thể phải vào tù” nếu giúp tội phạm.