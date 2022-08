Nhóm người sử dụng ma túy và biển số giả

Kiểm tra phòng trọ trên địa bàn, công an TX Bến Cát bắt quả tang 5 nam, nữ đang sử dụng ma túy. Ngoài ra, nhóm này giấu nhiều hung khí nguy hiểm.

Ngày 1/8, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Bùi Trọng Nghĩa (24 tuổi, quê quán An Giang) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam, nữ sử dụng ma túy trong phòng trọ.

Vào khuya 29/7, qua công tác kiểm tra hành chính, lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy công an TX Bến Cát đã phối hợp Công an phường Hòa Lợi phát hiện, bắt quả tang Nghĩa cùng 5 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà trọ thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Qua kiểm tra, ngoài lượng ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy thu được tại hiện trường, Công an còn phát hiện, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm được các đối tượng cất giấu tại phòng trọ.

Bùi Trọng Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận số ma túy trên được y mua từ người phụ nữ (không rõ lai lịch), sau đó đem về phòng trọ cất giấu và sử dụng cùng các đối tượng.

Vụ việc đang được công an thị xã tiếp tục điều tra làm rõ.