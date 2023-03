Nhóm người Malaysia ép 30 người Indonesia giả cảnh sát để lừa đảo

Ba người quốc tịch Malaysia bị cáo buộc dụ dỗ 30 người Indonesia sang Việt Nam để thực hiện hành giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin kết quả điều tra vụ án. Ảnh: Lê Trai.

Ngày 24/3, Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã khởi tố Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee (cùng mang quốc tịch Malaysia) về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo Công an TP.HCM, chiều 12/3, Công an TP.HCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ Thành phố về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang Việt Nam, “giam lỏng” tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh công tố viên viên, cảnh sát, nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc.

Căn cứ vào nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, Cơ quan Công an đã xác định số người này bị “giam lỏng” tại căn nhà địa chỉ số 455 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tới địa chỉ trên, nhóm người quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua rà soát, truy xét, cơ quan Công an xác định nhóm người Malaysia đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất và đã mua vé máy bay để bỏ trốn khỏi Việt Nam vào chiều ngày 13/3. Lực lượng công an đã đưa 6 người gồm: Leaw Boon Kiat (sinh năm 1987), Tee Cheng Sheng (sinh năm 1994), Leaw Boon Leong (sinh năm 1991), Thong Joon Kin (sinh năm 1991), Poon Sook Yin (sinh năm 1995), Gan Ban Lee (sinh năm 1981) về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM để làm việc.

Qua đấu tranh, những người này khai Leaw Boon Kiat thông qua một công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo, giới thiệu việc làm “dịch vụ khách sạn, nhà hàng” nhằm dụ dỗ 30 công dân Indonesia trên đến Việt Nam. 30 người này được chia thành 6 nhóm, nhóm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2022, nhóm gần nhất đến Việt Nam vào ngày 10/3.

Ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, 30 công dân Indonesia trên đã bị các đối tượng thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà tại địa chỉ số 455, Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh và không cho ra ngoài, sau đó bị cưỡng ép thực hiện theo “kịch bản” giả danh cơ quan chức năng gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 2 ôtô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ sim các loại, 2 thiết bị phát sóng mạng di động là phương tiện, công cụ thực hiện hoạt động lừa đảo.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Leaw Boon Kiat đã nhờ vợ là N.T.L. (sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, ngụ quận Bình Thạnh) thuê căn nhà số 455, Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và căn nhà số 1244, quốc lộc 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, với giá 150 triệu đồng/tháng để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM xác định Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee đã có hành vi thuê nhà, chứa chấp, cưỡng ép 30 công dân Indonesia để huấn luyện và thực hiện hoạt động lừa đảo dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực.

Ngày 18/3/2023 và ngày 21/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối đối với Leaw Boon Kiat, Thong Joon Kin, Gan Ban Lee về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đang củng cố chứng cứ, phối hợp Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Hiệp hội Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á (Aseanpol) mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.