Nhóm người đục tường tiệm cầm đồ trộm 8 xe máy

Sau khi nghiên cứu kỹ tiệm cầm đồ, đợi lúc trời khuya, nhóm này đục bức tường bên hông cửa hàng và cắt cửa cuốn đột nhập vào lấy 8 xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với Lý Minh Hào (SN 1979), Nguyễn Tại (SN 1987), Nguyễn Hữu Nhân (SN 1992, cùng ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa), Lê Đức Huệ (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, Long An).

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Mén (SN 1994, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi không tố giác tội phạm và Nguyễn Đức Tài (SN 1994, ngụ thị trấn Đức Hòa) về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Đức Hòa, vào tháng 9/2022, Hào và Mén đến thuê nhà trọ ở khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tạm trú. Thời gian này, Hào quen biết với Huệ (ở cạnh phòng của Hào), Nhân và Tại. Cả 4 người thường đến phòng trọ của Hào hoặc Huệ để sử dụng ma túy.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Cuối tháng 10/2022, Hào đi ngang qua tiệm cầm đồ và mua bán xe máy Huỳnh Lê, thuộc khu phố 4, thị trấn Đức Hòa do anh Lý Thanh Cường (SN 1983, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) làm chủ. Sau khi quan sát thấy cửa hàng không có camera, cạnh hông cửa hàng có bức tường đã cũ, nên Hào nảy sinh ý định đột nhập vào cửa hàng này để lấy trộm môtô.

Ngày 2/1, Hào, Huệ, Tại, Nhân và Mén bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện đến cửa hàng cầm đồ và mua bán xe máy của anh Cường để lấy trộm xe đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Họ dùng một cây kiềm cộng lực đục bức tường bên hông cửa hàng và cắt cửa cuốn đột nhập vào lấy 8 xe máy các loại, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Hiện trường vụ trộm.

Sau khi lấy trộm 8 chiếc xe, Hào, Huệ, Tại, Nhân đã đem 4 chiếc để trong nhà Tài để chờ tiêu thụ. Tài đồng ý chứa chấp với số tiền gửi là 3 triệu đồng. Riêng Mén biết rõ việc Hào, Huệ, Tại và Nhân bàn bạc chuẩn bị công cụ, phương tiện để đi trộm cắp tài sản nhưng không tố giác đến công an cho đến lúc bị bắt.

Do vậy, ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố Tài và Mén về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.