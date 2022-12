Nhóm người đọc sách khiêu dâm quanh New York

Theo The New York Times, một câu lạc bộ có tên Perverted Book Club (tạm dịch: Câu lạc bộ sách trụy lạc) đang tổ chức những buổi đọc sách ở nhiều địa điểm trong thành phố New York.

Ảnh: NYT. Tối nọ, trong tiệm pizza Sbarro ở ga Pennsylvania, giữa tiếng ầm ầm của chuyến tàu và mùi thơm béo ngậy của pizza, một nhóm người đã tụ tập, tổ chức buổi đọc sách khiêu dâm. Matt Starr, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết: “Rõ ràng, việc này không hề có ý mỉa mai. Chúng tôi chỉ muốn biến một thứ mà mọi người thường làm hoặc đọc riêng tư thành chia sẻ công khai”. Những buổi đọc phi truyền thống Ông Starr và và ông Zack Roif, đều 33 tuổi, là người sáng lập ra chuỗi hoạt động mới, gọi là Câu lạc bộ sách trụy lạc. Mô hình hoạt động rất đơn giản: Các nghệ sĩ, nhà văn sẽ đọc to (đôi khi kèm biểu diễn) các đoạn trích được chọn theo tiêu chí là phải gợi dục. Đó có thể là thơ, tiểu thuyết, fan fiction (tiểu thuyết do người hâm mộ sáng tác, hư cấu hóa một thần tượng), những bức thư tình thô tục thời xưa. Buổi đọc ở Sbarro là buổi thứ hai mà Starr và Roif tổ chức. Buổi đầu tiên diễn ra ở Blue Door Video, một cửa hàng bán vật phẩm khiêu dâm lâu đời ở East Village, Manhattan. Theo chia sẻ của Starr, đã có một khán giả ngất lịm trước tính chất khêu gợi của các bài đọc. Ông Starr cho biết ông và Roif hy vọng sẽ tổ chức các buổi đọc sách “hư hỏng” ở nhiều không gian quái lạ, phi truyền thống. Họ sẽ không tổ chức ở hiệu sách, phòng trưng bày, quán bar thời thượng, nhưng họ sẽ tổ chức ở các cửa hàng ăn nhanh, cửa hàng bán đồ chơi tình dục, cửa hàng bách hóa - tóm lại là những nơi người ta không mong đợi sẽ trông thấy một câu lạc bộ văn học ở New York. Hồi tháng 10, ông Starr - một nghệ sĩ tự do, một nhà thơ ở Manhattan - và ông Roif - một nghệ sĩ tự do kiêm giám đốc sáng tạo ở Brooklyn - đã thành lập một tờ báo tư nhân tên là Dream Baby. Được truyền cảm hứng từ buổi biểu diễn nhạc Punk ở Denny’s và tình yêu dành cho văn học khiêu dâm, hai người quyết định thành lập Perverted Book Club. Là một câu lạc bộ độc lập, Starr và Roif cho biết họ chào đón bất cứ sự chú ý nào của người nổi tiếng. Ông Roif chia sẻ: “Chúng tôi muốn có lượng thành viên phủ kín sân vận động Madison Square Garden. Chúng tôi muốn có 15 buổi đọc đông như concert của Harry Styles”. Roif cũng chia sẻ tham vọng thu hút được diễn viên nổi tiếng như Sarah Jessica Parker, John Waters, Hugh Grant hay bất kỳ ai trong dàn cast phim Gossip Girl bản gốc đến đọc sách. Roif và Starr đã phải trả phí địa điểm bằng cách đặt một cái bánh Pizza 1.000 USD . Ảnh: Calla Kessler/NYT. Mục tiêu tạo ra những buổi đọc công khai về chủ đề "vừa gợi tình, vừa ngọt ngào" Để tổ chức buổi đọc ở tầng hầm của Sbarro, Roif và Starr đã phải trả phí địa điểm bằng cách đặt một cái bánh Pizza 1.000 USD . Họ cho biết họ coi đây là một khoản đầu tư, chứ chưa thu phí thành viên. Vào tối đọc sách, khi đám đông đã ổn định, Starr tuyên bố khai mạc, “Giờ các bạn chính thức là những kẻ trụy lạc”, rồi đọc phần “Great Anonymous Sex” từ cuốn sách You Got to Burn to Shine (tạm dịch: Bạn phải bùng cháy để tỏa sáng) của John Giorno. Phía trên, nhà hàng vẫn vận hành như thường. Jayson Buford, nhà báo 26 tuổi chuyên viết về âm nhạc đã khuấy động không khí với màn đọc diễn cảm bài Stapleton Sex của rapper Ghostface Killah. Ông Buford chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ rằng các rapper rap về tình dục rất tệ, đến mức tôi nghĩ: 'Mấy người có quan hệ tình dục bao giờ không vậy?'. Vì thế, với màn đọc của mình, tôi muốn mang đến một phần trình diễn hài hước”. Jayson Buford đọc diễn cảm bài Stapleton Sex của rapper Ghostface Killah. Ảnh: Calla Kessler/NYT. Amy Rose Spiegel, 32 tuổi, đã đọc Exodus, một bài thơ của Robyn Selman. “Tôi nghĩ rằng hiện nay có quá nhiều cuộc thảo luận công khai về tình dục với nội dung hơi đáng báo động - chỉ tập trung vào việc tiếp cận những thứ như giáo dục giới tính hoặc xem xét những cách thức mà tình dục bị phỉ báng trong mắt công chúng - tôi thực sự muốn tập trung lại vào niềm lạc thú. Được biết, Spiegel là tác giả của một cuốn sách mang tên Action: A book about sex (tạm dịch: Hành động: Một cuốn sách về tình dục). Ena Da, người đã diễn đọc trong buổi đọc đầu tiên của câu lạc bộ, cho biết sự kiện này đã giúp cô mở mang tầm mắt “về văn hóa khiêu dâm nói chung”. Cô ấy nói: “Vâng, đôi khi hơi khó chịu khi nghe một số mô tả quá chi tiết, nhưng chính sự khó chịu đó sẽ mời gọi bạn khám phá cảm xúc nhiều hơn”. Nếu mục tiêu của buổi tối là tạo ra một môi trường khiêu dâm thuần túy hoặc để kích động những kẻ biến thái thực sự, thì sự kiện có vẻ đã thất bại. Nhưng nếu mục tiêu là làm cho tình dục trở nên thú vị và hài hước, rằng nó có thể là một điều được đem ra bàn tán rộng rãi, rằng nó có thể mang tính nghệ thuật, thì buổi đọc đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông Starr bộc bạch: “Tôi muốn tạo ra một sự kiện vừa gợi tình nhưng vừa ngọt ngào”. Trải lòng của vị tỷ phú đẹp trai với sở thích nhục cảm khác người “Ám ảnh” kể lại chuyện tình đầy nhục cảm trong bộ tiểu thuyết đình đám “50 sắc thái” qua con mắt của Christian Grey. Ngành công nghiệp tỷ đô hồi sinh đời sống tình cảm đàn ông Tiểu thuyết lãng mạn tại Mỹ có doanh số 1,08 tỷ đôla, trong đó một phần độc giả không nhỏ là nam giới.

