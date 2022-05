Nhóm người đập kính xe tải, đe dọa tài xế

Vây ráp xe tải từ Khánh Hòa vào lấy hàng ở Bình Dương, nhóm này dùng đá, gậy gộc đập kính ôtô và đe dọa tài xế.

Ngày 24/5, trên mạng xôn xao clip ghi cảnh một xe tải đang chạy trên đường thì bị nhóm 5-7 người vây ráp. Hai người trong nhóm này cầm gậy đập kính xe khiến người đi đường khiếp sợ.

Kính chắn gió và 2 bên cửa xe tải bị nhóm côn đồ đập vỡ. Sự việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Một người đập kính xe tải.

Người đi đường chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì nhóm này quá liều lĩnh và manh động. Sau khi đập phá xe tải, nhóm này nhanh chóng rời đi.

Theo xác minh, sự việc xảy ra trên đường ĐT 743, gần ngã 6 An Phú, phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Xe tải bị đập phá do tài xế T.T.T. (32 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển. Người này và một tài xế đi cùng bị thương do kính vỡ bắn vào người.

Theo tài xế T., ngày 24/5, anh điều khiển xe từ Khánh Hòa vào Bình Dương lấy hàng. Chạy trên đường ĐT 743, xe của anh T. và một xe tải khác mang biển số Bình Dương vượt qua nhau. Do không bằng lòng cách chạy, 2 tài xế đã dừng lại trao đổi, xô đẩy nhau. Sau đó, anh T. lên xe để đi nhưng tài xế kia đã gọi thêm người tới đập phá.

Tài xế T. đã trình báo Công an phường An Phú, thành phố Thuận An. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai, thu thập thông tin, truy tìm nhóm người liên quan.