Nhóm nghi phạm thực hiện 4 vụ cướp trong 3 ngày

Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng nhóm gần 10 người lại có hành vi manh động: gặp người lạ trên đường là chặn lại, đâm chém rồi cướp tài sản giá trị.

Khoảng 2h ngày 6/1, trong quá trình đèo nhau bằng xe máy trên đường 351 thuộc địa phận huyện An Dương, Hải Phòng, anh Mai Nhân Đạt và anh Trần Mạnh Chiến (cùng trú tại xã Nam Sơn), bị nhóm khoảng 10 người di chuyển bằng 5 xe máy từ phía sau vọt lên, chặn lại.

Vừa xuống xe, cả bọn dùng dao gậy, vỏ chai thủy tinh chặn đánh, mục đích cướp tài sản. Hậu quả, anh Đạt bị thương ở vùng đầu và lưng, chiếc xe máy do anh kịp thời khóa rồi vứt chìa khiến nhóm cướp không lấy được, bèn tức giận đập phá làm hư hỏng. Còn anh Chiến bị chiếm đoạt ví da, bên trong có hơn 300.000 đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Chừng sau đó nửa tiếng, 2 thanh niên trú ở xã Lê Thiện, huyện An Dương, đèo nhau bằng xe máy đến khu vực đường tàu Cách Thượng, thì cũng bị nhóm thanh niên chặn đánh, cướp tài sản. Trận đòn hội đồng khiến anh Lâm và anh Nghĩa bị thương tích nặng, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe máy nhãn hiệu Air Blade của anh Nghĩa bị cướp đi.

Hung khí vụ án.

Quá trình tiếp nhận tin báo, tổ chức điều tra, Công an huyện An Dương phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng dựng được nhóm nghi vấn liên quan đến 2 vụ cướp trên, trong đó có Vũ Minh Hiếu và Phạm Tương Lai, cùng sinh năm 2006, trú ở xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng.

Cơ quan Công an đã triệu tập số người này để phục vụ công tác đấu tranh. Lời khai của Lai cho thấy, tối 4/1, Lai nhắn tin trên Facebook và gọi điện thoại rủ các thành viên trong nhóm gồm: Hiếu, Nguyễn Trọng Quang (SN 2005, trú ở xã Kiến Thiết); Vũ Công Nguyên (SN 2007, trú ở xã Hùng Thắng); Đặng Đức Long (SN 2005) và Đặng Văn Chiến (SN 2005), cùng ở xã Vinh Quang; Nguyễn Hải Sơn (SN 2004, trú ở xã Cấp Tiến), cùng huyện Tiên Lãng; và Đoàn Việt Anh (SN 2007, trú ở phường Đằng Lâm, quận Hải An), di chuyển vào nội đô để đánh nhau.

Trước khi gây ra các vụ cướp, nhóm này đã phải bỏ chạy, do bị đám đông gần 30 người chặn đánh ở khu vực cây xăng chân cầu Bùi Viện, quận Lê Chân.

Khoảng 1h ngày 5/1, cả nhóm tụ lại được với nhau. Lai đưa ý tưởng, cả bọn đi đường gặp ai sẽ đánh để cướp tài sản. Cả nhóm hưởng ứng. Khi đến bờ hồ Tam Bạc, thấy 4 thanh niên đi 2 xe máy, cả bọn lập tức đuổi theo. Tới khu vực Cảng Đình Vũ, quận Hải An, nhóm này đuổi kịp 2 thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Vision, dùng hung khí đánh buộc họ phải vứt xe bỏ chạy. Lấy được xe, cả bọn đi thuê phòng ở khách sạn tại thị trấn Tiên Lãng. Mấy ngày sau, anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 2003, trú ở quận Lê Chân), chủ nhân chiếc xe Vision, đến Công an huyện An Dương trình báo.

Tối 6/1, nhóm này bàn nhau rồi đi về địa phận TP Hải Dương, chập với nhóm ở đây, tiếp tục dùng hung khí đánh và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius.

Đến thời điểm này, lực lượng Công an TP Hải Phòng kết hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được 8 người liên quan đến 4 vụ cướp nêu trên, tiếp tục xác minh, truy bắt số nghi phạm còn lại.