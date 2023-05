Nhóm nam nữ thuê phòng karaoke để mở tiệc ma túy

Nhóm 7 thanh niên nam, nữ đang mở tiệc ma túy tại phòng hát của quán karaoke, thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 24/5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (33 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Võ Quang Dũng (31 tuổi, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thành Hưng (35 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Lê Tuấn Vũ (30 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm thanh niên mở tiệc ma túy tại phòng hát. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu điều tra, khoảng 1h30 ngày 17/5, tại phòng Vip 999 quán karaoke (thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn), Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an các xã, thị trấn “đột kích” bắt quả tang 7 người (gồm 4 nam, 3 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có Nguyễn Đăng Khoa, Võ Quang Dũng và Nguyễn Thành Hưng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện các dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa sứ, các tờ tiền cuộn tròn, thẻ card bằng nhựa… và số ma túy còn lại chưa sử dụng hết gồm 3,2652 gam Ketamine và 0,1157 gam MDMA.

Các nghi phạm bị khởi tố. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Hương Sơn xác định và làm rõ Lê Tuấn Vũ chính là người vận chuyển ma túy đến cho các nghi phạm trên tổ chức sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Hưng, Võ Quang Dũng, Nguyễn Đăng Khoa và Lê Tuấn Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Hiện Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.