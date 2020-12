Nhóm kín dùng thuốc tẩy chữa tự kỷ, Covid-19 ở phương Tây

Sau một thời gian bị chặn hoạt động, các nhóm này tái xuất trên Internet và tiếp tục xúi giục mọi người dùng hóa chất để chữa bách bệnh.

Zing trích dịch bài đăng từ VICE và NBC News, đề cập đến sự trở lại của phong trào dùng thuốc tẩy để điều trị bách bệnh ở phương Tây. Đáng chú ý, nhiều người thực sự tin vào phương pháp này.

Một số nhóm kín có tên Miracle Mineral Solution (tạm dịch: Giải pháp khoáng chất diệu kỳ), viết tắt là MMS, đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội.

Mặc dù tái xuất chưa lâu, có vài nhóm đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn thành viên, chủ yếu đến từ các quốc gia phương Tây như Mỹ, Canada, Ireland...

Người tham gia hầu hết là các bậc phụ huynh có con nhỏ mắc chứng tự kỷ. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng nhựa thông hoặc nước tiểu sẽ đẩy lùi triệu chứng bệnh của con.

Tuy nhiên, “thần dược” được ưa chuộng hơn cả là clo dioxide - một loại hóa chất có trong thuốc tẩy công nghiệp.

Không ít kẻ đã tranh thủ cơ hội kiếm lời trên nỗi tuyệt vọng của các bậc phụ huynh có con mắc chứng tự kỷ. Ảnh: Shutterstock.

Họ có chung niềm tin rằng chứng tự kỷ là biến chứng của tổ hợp vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, nhiễm độc kim loại nặng từ vaccine, dị ứng, chất đạm gluten và thậm chí cả sức hút của mặt trăng. Do vậy, thuốc tẩy là giải pháp hữu hiệu để “thanh lọc cơ thể”.

Mặc dù Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và nhiều tổ chức y tế khác đã nhiều lần cảnh báo về sự nguy hiểm của hóa chất độc hại này, nhiều phụ huynh vẫn sử dụng nó để tắm rửa hoặc cho trẻ uống trực tiếp.

“Họ hoạt động như một giáo phái cực đoan”, Seigler (39 tuổi), một người mẹ ở bang Florida (Mỹ) từng “nằm vùng” trong các nhóm kín này, nhận định.

Theo điều tra của VICE, Kerri Rivera - một cựu nhân viên bất động sản ở Chicago (Mỹ), kẻ cầm đầu khét tiếng nhất của “giáo phái” MMS - cũng đã trở lại sau khi bị xóa, gỡ bỏ mọi tài khoản mạng xã hội cách đây 2 năm.

Trong quá khứ, Rivera khẳng định thuốc tẩy có thể chữa bách bệnh, từ thương hàn, tự kỷ, ký sinh trùng, các chứng rối loạn nghiêm trọng và phòng chống ung thư.

Giờ đây, trước sự xuất hiện của dịch Covid-19, cô ta tuyên bố hóa chất này còn ngăn chặn được cả virus corona.

Kierra Rivera trong một video truyền bá công dụng "thần dược clo dioxide". Ảnh: Business Insider.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), tỷ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ tăng mạnh trong thập kỷ qua. Tại Mỹ, trung bình cứ 59 trẻ em có 1 bé bị tự kỷ.

Do hội chứng này vẫn là một căn bệnh nan y, nhiều bố mẹ quay sang tìm kiếm tia hy vọng trên mạng xã hội.

Không ít kẻ đã tranh thủ cơ hội này để kiếm lời trên nỗi tuyệt vọng của các bậc phụ huynh, từ cung cấp hóa chất clo dioxide đến bán các loại sách, quảng cáo những video hướng dẫn trị bệnh.

Từ hóa chất công nghiệp thành "thần dược"

Clo dioxide lần đầu được nhắc đến như một phương pháp chữa bệnh thần kỳ bởi Jim Humble, cựu nhà khoa học kiêm người đào vàng, cách đây 20 năm.

Ông Humble (hiện 87 tuổi) cho biết từng sử dụng hóa chất này để chữa khỏi một ca mắc bệnh sốt rét trong chuyến thám hiểm Nam Mỹ. Từ lần đó, ông quyết định lập nên một tôn giáo mới có tên Miracle Mineral Solution và sùng bái chất clo dioxide.

Cựu nhà khoa học quảng cáo rằng hóa chất trong thuốc tẩy như một phương thuốc chữa AIDS, ung thư, tiểu đường và vô số căn bệnh khác. Tuy nhiên, Rivera mới là người đem clo dioxide đến cộng đồng người tự kỷ.

Jim Humble trong một video hướng dẫn pha chế "dược liệu" MMS với thành phần chính là thuốc tẩy. Ảnh: Business Insider.

Mặc dù không phải bác sĩ, Rivera đã thực hiện và cho xuất bản cuốn sách có tên Healing the Symptoms Known as Autism (tạm dịch: Chữa trị các triệu chứng được cho là tự kỷ).

Người phụ nữ này viết rằng cô tình cờ biết đến liệu pháp MMS của Jim Humble và đã thử nghiệm trên chính con trai mình.

Sau khi xuất bản sách vào năm 2013, Rivera tiếp tục các hoạt động quảng cáo “sự thần kỳ” của thuốc tẩy trên trang web cá nhân, Facebook và YouTube.

Cô tuyên bố đã chữa khỏi bệnh tự kỷ cho hơn 500 trẻ em. Trước khi Covid-19 xuất hiện, người phụ nữ này thậm chí còn đi thuyết giảng tại vô số hội nghị chống tự kỷ và vaccine khắp thế giới - nơi những ông bố bà mẹ tôn sùng cô ta như một vị cứu tinh.

Lợi bất cập hại

Các bác sĩ cảnh báo rằng hóa chất clo dioxide có thể gây ra những hậu quả không thể khắc phục được đối với cơ thể của trẻ, điển hình là làm hỏng các mô trong hệ tiêu hóa và tàn phá tế bào hồng cầu.

“Thật lố bịch khi có người tin rằng thuốc tẩy có thể điều trị chứng tự kỷ. Trên thực tế, nó sẽ chỉ dẫn đến tình trạng suy thận mà thôi”, bác sĩ Daniel Brooks, Giám đốc y tế tại Trung tâm Thông tin Dược phẩm và chất độc tại Đại học Banner (bang Phoenix, Mỹ), khẳng định.

Từ năm 2014-2019, các cơ sở y tế Mỹ đã ghi nhận hơn 16.500 trường hợp ngộ độc liên quan đến clo dioxide, theo số liệu của Hiệp hội Trung tâm Kiểm soát Chất độc Mỹ.

Chỉ tính riêng năm 2014 có tới 2.100 trường hợp, trong đó 8 người tử vong, 50 người rơi vào tình trạng nguy kịch.

Nỗi tuyệt vọng, phẫn nộ của những bậc phụ huynh có con nhỏ mắc chứng tự kỷ đã dẫn đến sự mê muội vào các phương thức chữa bệnh phản khoa học. Ảnh: Washington Post.

Thế nhưng, nhiều phụ huynh vẫn mê muội với phương pháp MMS. Năm 2018, Jose Serrano, một người bố ở bang Indiana (Mỹ), buộc lòng phải gọi điện cho cảnh sát và tố cáo vợ mình ép con gái 2 tuổi uống thuốc tẩy chữa tự kỷ.

“Cô ấy quá nản chí với chứng bệnh của con gái. Cả gia đình đã khuyên nhủ những vợ tôi không chịu nghe. Cô ấy bị dụ dỗ bởi những hội nhóm MMS trên Facebook”, anh nói với NBC News.

Mãi đến năm 2018, sau sức ép từ truyền thông và các nhà hoạt động vì quyền người bị tự kỷ, Facebook mới xóa trang cá nhân, cũng như đóng cửa một số hội nhóm, fanpage do Rivera cầm đầu với hàng nghìn người theo dõi.

Trang thương mại điện tử Amazon cũng tiến hành gỡ bỏ sách “chữa bệnh tự kỷ” của Rivera và một tác giả khác. YouTube xóa kênh cá nhân gồm hàng chục video hướng dẫn “pha chế dung dịch clo dioxide để điều trị tự kỷ” của người phụ nữ này. Yahoo cũng chặn tài khoản email vốn sử dụng lâu đời của cô ta.

Tuy nhiên, có thể thấy việc gỡ các tài khoản cá nhân của kẻ cầm đầu Rivera không phải là giải pháp triệt để. Các hội nhóm MMS khác vẫn mọc lên như nấm với những phương thức duyệt thành viên cẩn thận hơn.

Còn Rivera vẫn có thể kiếm lời dựa trên niềm tin “bất diệt” của những bậc phụ huynh đang tuyệt vọng với chứng tự kỷ của con.