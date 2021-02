Nhóm hành hung tài xế xe khách giao nộp mã tấu

"Trong số 5 người tham gia hành hung tài xế của nhà xe An Phát có 3 người đã đến cơ quan công an trình diện, giao nộp mã tấu", lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình cho hay.

Ngày 22/2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cho biết cơ quan điều tra đang làm việc với 3 người liên quan vụ tài xế của nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa) bị một nhóm người dùng dao, mã tấu đe dọa, hành hung. "Tài xế Trần Văn Mỹ (ở xã Bình Trung) cùng Lý Ngọc Thái (29 tuổi) và Nguyễn Đình Phát đã trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt. Trong đó, 2 người liên quan trực tiếp là Mỹ và Thái. Chúng tôi đang lấy lời khai", đại tá Xuân nói. Nhóm người mang tuýp sắt, dao đe dọa, hành hung tài xế của nhà xe An Phát. Ảnh cắt từ clip. Theo công an, qua lời khai ban đầu của nhóm gây án, Trần Văn Mỹ là tài xế của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Khi đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình, Mỹ phát hiện hành khách lên ôtô của nhà xe An Phát mang biển số 81. Mỹ cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách nên đã gọi cho Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu ôtô rồi hành hung 2 tài xế. Trưởng công an huyện Thăng Bình cho biết sau khi làm việc với nhóm của Mỹ, nếu có đủ căn cứ cấu thành tội phạm thì đơn vị sẽ tiến hành khởi tố vụ án, bị can. Lý Ngọc Thái giao nộp một mã tấu, một tuýp sắt sau khi hành hung người. Ảnh: Công an cung cấp. Trao đổi với Zing sáng cùng ngày, anh Nguyễn Hoàng Phúc, quản lý Công ty TNHH MTV vận tải Nguyễn An Phát, cho hay hiện tài xế Vũ Đỗ Mạnh Tuấn, người bị hành hung, đang vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. "Sau khi bị hành hung, tài xế Tuấn nhờ tài xế khác lái xe ra Thanh Hóa, ngày 21/2 xe quay về Gia Lai. Hiện tinh thần của tài xế Tuấn còn hoảng loạn, có đau đầu, buồn nôn", anh Phúc nói. Cũng theo anh Phúc, sau vụ việc, nhà xe và nhóm người hành hung tài xế Tuấn chưa liên hệ để xin lỗi hoặc có ý định bồi thường. Nhóm người mang tuýp sắt, dao hành hung tài xế xe khách Cho rằng bị xe khách biển số Gia Lai cướp khách, nhóm người trên xe 43B mang tuýp sắt, dao sang đe dọa, đánh tài xế xe khách.

Thanh Đức