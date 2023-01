Nhóm giả danh công an chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

Các bị can giả mạo cán bộ công an và VKS để giúp bị hại giải quyết vụ việc. Sau đó, họ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định rồi chiếm đoạt.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cho biết vừa khởi tố 19 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ bị cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo có tổ chức, sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trong số các bị can có Trần Việt Bắc (sinh năm 1993), Trần Đình Hoàng (sinh năm 1990, cùng quê Hà Tĩnh). 17 người còn lại đến từ Nghệ An, Hà Nội, Thái Bình.

Theo cơ quan điều tra, nhóm của Bắc giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại. Sau đó, họ thông báo bị hại bị giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo.

Tiếp đó, các bị can giả mạo cán bộ công an, VKS hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của các bị can để chiếm đoạt. Cơ quan chức năng xác định từ tháng 11/2022 đến ngày 31/12/2022, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng .

Qua vụ án trên, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo khi nhận các cuộc gọi điện thoại mà người gọi xưng là cán bộ công an, VKS... để yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại, người dân không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai.

Người dân tuyệt đối không nghe theo lời người lạ để chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Người dân cũng không cho mượn, cho thuê căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc thẻ ngân hàng; không nhận chuyển khoản hay nhận tiền chuyển khoản ngân hàng cho người không quen biết.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm sát hại bạn gái cũ Sau khi đâm chết bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thành lẩn trốn ở quận Long Biên và có ý định tự tử.