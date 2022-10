Nhóm đối tượng dùng bình xịt hơi cay thực hiện hàng chục vụ cướp

Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đơn vị vừa phá chuyên án, bắt nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn.

Gần đây trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều vụ giật điện thoại, túi xách của người đi đường do một nhóm thiếu niên thực hiện, gây nguy hiểm cho tính mạng của bị hại, bởi có người bị ngã xe chấn thương nặng, khiến dư luận bức xúc và lo lắng.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh phối hợp xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá băng cướp liều lĩnh này. Sau thời gian mật phục theo dõi, ngày 11/10, Công an huyện Mỹ Xuyên đã bắt khẩn cấp Châu Phúc T. (SN 2006, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) khi đang cùng đồng bọn giật túi xách tại TT Mỹ Xuyên.

Mở rộng điều tra, đến chiều 19/10, Công an huyện Mỹ Xuyên đã khởi tố, bắt tạm giam Trần L. (SN 2005, ngụ TP.Sóc Trăng), đồng thời triệu tập Thạch Thanh Q. (SN 2008, ngụ TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "cướp giật và trộm cắp tài sản".

Đối tượng Trần Nam Hưng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: lúc 18h30 ngày 11/10, L. điều khiển xe máy chở T. đến đường Trần Hưng Đạo (TT. Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên) tìm người để tài sản sơ hở ra tay cướp đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Phát hiện phụ nữ chạy xe máy có đeo túi xách (trong có 1 ĐTDĐ Iphone 8 và 1,6 triệu đồng), L. áp sát để T. dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân rồi giật lấy chiếc túi xách. Do bị tấn công bất ngờ, nạn nhân chưa kịp tri hô thì bọn cướp đã phóng xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngoài vụ cướp trên, từ tháng 5 đến nay, 3 đối tượng này còn thực hiện 14 vụ cướp giật, 3 vụ trộm cắp xe máy tại TP Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành và một số địa phương lân cận.

Phương thức, thủ đoạn của nhóm này là chở nhau bằng xe máy rảo quanh các tuyến phố, khi phát hiện người đi đường, đặc biệt là phụ nữ có mang theo túi xách hoặc điện thoại di động, bọn chúng liền bám theo. Khi tới đoạn đường vắng người, các đối tượng sẽ áp sát rồi ra tay. Nếu bị hại chống trả hoặc truy đuổi, bọn chúng sẵn sàng dùng súng bắn đạn bi, dao lê để uy hiếp, xịt hơi cay tấn công rồi bỏ trốn.

Xác định nhóm cướp "nhí” có thể gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản khác nhưng bị hại chưa trình báo, Công an tỉnh Sóc Trăng thông báo ai là nạn nhân liên quan đến những vụ việc nêu trên, hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên (số 36 đường Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, TT. Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên) để phối hợp giải quyết, thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Liên quan đến tội phạm cướp giật, ngày 20/10, Công an huyện Kế Sách đã bắt giữ Trần Nam Hưng (SN 1994, trú huyện Kế Sách, Sóc Trăng) về hành vi "cướp giật tài sản". Đối tượng này bị bắt sau gần 4 giờ gây án. Trước đó, lúc 11h55 ngày 19/10, bà N.T.S. (SN 1959, trú huyện Kế Sách) đang đi bộ trên tuyến lộ thuộc ấp An Thới (TT. An Lạc Thôn, H.Kế Sách), thì bị nam thanh niên điều khiển xe máy đi chiều ngược lại bất ngờ kè sát rồi ra tay giật sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 18k.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an huyện Kế Sách tiến hành xác minh, sàng lọc đối tượng nghi vấn trên địa bàn và đã xác định Hưng chính là thủ phạm vụ cướp giật trên. Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng công an đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Quá trình đấu tranh, Trần Nam Hưng đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.