Nhóm đòi nợ thuê ngang ngược chắn trước cửa nhà dân

Khúc mắc về tiền nong, người đàn bà 61 tuổi tìm đến dịch vụ đòi nợ thuê bất hợp pháp, để rồi tất cả cùng phải trả giá đắt bằng những năm tháng tù tội.

Sau một ngày xét xử, chiều 12/6, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Chiến (SN 1962, ở quận Hà Đông, Hà Nội) 8 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", 2 năm 6 tháng tù về tội "Giữ người trái pháp luật"; tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh là 10 năm 6 tháng tù.

Cùng 2 tội danh nêu trên, Mai Văn Sự (SN 1977, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt tổng mức án 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đức Huệ (SN 1989, ở Hạ Hòa, Phú Thọ) bị áp dụng 9 năm 6 tháng tù; Đặng Đình Mạnh (SN 1996, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị tuyên phạt 10 năm tù; Cao Văn Lâm (SN 1997, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) phải nhận 8 năm 9 tháng tù; Phan Hữu Việt (SN 1995, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Lê Minh Đức (SN 1999, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng bị tuyên phạt tổng mức án 9 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019, Nguyễn Thị Chiến cùng con trai nhiều lần cho chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1973, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vay tiền và chuyển tiền nhờ mua đất, tổng cộng hơn 5,1 tỷ đồng . Sau thời gian không thấy chị Cúc tìm được đất và không trả tiền, nên Chiến nhờ Nguyễn Đức Huệ tìm cách đòi nợ.

Huệ lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thấy Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng có đăng thông tin về việc thu hồi nợ cho các cá nhân, tổ chức. Sau khi liên hệ, Huệ gặp nhóm nhân viên công ty này, trong đó có Mai Văn Sự và Hồ Sỹ Lương (đang bỏ trốn). Để hợp pháp hóa việc đòi nợ, ngày 12/10/2021, Lương cùng Chiến ra văn phòng công chứng Đông Đô để ký giấy ủy quyền đòi khoản nợ hơn 5,1 tỷ đồng của chị Nguyễn Thị Cúc.

Tối 13/10/2021, Sự, Chiến và Lương đến nhà chị Cúc để đòi nợ. Tại đây, chị Cúc nói đã trả hết Chiến hơn 5,1 tỷ đồng , chỉ còn nợ 116 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Thấy Chiến đi cùng Sự và Lương trên người có xăm trổ, đầu trọc, nên chị Cúc gọi điện cho Công an phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Lực lượng công an đến nhà, lập biên bản sự việc và yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp nợ đúng pháp luật. Tuy nhiên, đến 2h ngày 14/10/2021, Sự điều khiển ôtô hiệu Kia màu đỏ đỗ chắn cửa nhà chị Cúc. Sự và Lương chỉ đạo Đức, Việt, Mạnh… chia làm 2 ca ngày, đêm để giữ chị Cúc ở trong nhà và không cho người ngoài ra vào.

Ngày 16/10/2021, nhóm của Sự còn in hình ảnh chị Cúc có dòng chữ “Lừa đảo chuyên nghiệp Nguyễn Thị Cúc…) để dán lên tường. 16h cùng ngày, khi chị Cúc gọi taxi đến đón để ra ngoài, Sự "giữ chân" chị Cúc. Còn Đức, Việt, Lâm đứng vây xung quanh. Cùng thời điểm, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, phối hợp với Công an phường Đại Mỗ đi tuần tra kiểm soát, thì phát hiện vụ việc.

Qua xác minh thể hiện, Công ty thu hồi nợ xấu Tuấn Tổng không có giấy phép đăng ký kinh doanh. Tại cơ quan điều tra, Chiến cho biết bị cáo và con trai có cho chị Cúc vay 5,1 tỷ đồng để nhờ mua đất, nhưng chị Cúc dùng số tiền này để cho người khác vay lấy lãi.

Cơ quan điều tra triệu tập, nhưng chị Cúc không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an vì thế đã tách phần tài liệu này để xem xét, xử lý sau.

Về nguyên nhân xảy ra vụ án, chị Cúc khai nhận có việc vay tiền của mẹ con Chiến. Sau đó, chị Cúc có cho một số người vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày. Cơ quan điều tra đã triệu tập những người vay tiền để làm rõ khoản vay, nhưng họ không đến làm việc nên chưa làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng của Cúc. Cơ quan công an vì thế cũng tách, rút tài liệu liên quan để xem xét, xử lý sau.